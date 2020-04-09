Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным

Мельбурн, 9 апреля. Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов. Препарат использовали для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец.

Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне провели исследование, результаты которого представлены в издании Antiviral Research. Эксперты проанализировали действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки.

Ученые добавили в инфицированные клетки ивермектин, спустя 24 часа количество вирусной РНК снизилось на 93%, а спустя 48 часов – на 99%.

«Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала», — отмечают ученые.

При этом препарат не оказал токсичного воздействия на образцы. Ивермектин с 1997 года применяется для лечения у людей инфекционного заболевания стронгилоидоза, вызванного круглыми червями. Инфекция проявляется хрипами в легких и небольшим кашлем, а также может вызывать бронхиальную астму и пневмонию. Именно это и натолкнуло ученых на мысль использовать ивермектин против COVID-19.

По данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 10 131 человека, за последние сутки выявлено 1459 случаев заболевания коронавирусом. За сутки из больниц 118 человек, общее число победивших инфекцию составило 698 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило полтора миллиона человек, от инфекции скончались свыше 88 тысяч человек.