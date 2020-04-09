Рособрнадзор назвал условия для переноса ЕГЭ

Москва, 9 апреля. Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев назвал условие для переноса сдачи ЕГЭ. По его словам, если будет существовать риск здоровью школьников и учителей, экзамены будут переноситься.

«Экзамен пройдет только в тех условиях, когда это будет возможно без риска для здоровья учителей, детей. Первое, что мы учитываем, это риск, связанный со здоровьем. Если риск будет такой существовать, дата будет передвигаться», — сказал представитель ведомства, выступая на пресс-конференции, состоявшейся в прямом эфире портала «Будущее России. Национальные проекты».

Ранее в Министерстве просвещения России сообщили, что сдача Единого государственного экзамена не отменяется в этом году. Одиннадцатиклассники начнут сдавать экзамены с 8 июня. Уже подготовлен график сдачи ЕГЭ по всем предметам, последний экзамен состоится 29 июня. На июль предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов, напомнила «Газета.ру».

Накануне в министерстве сообщили, что учащиеся первых-восьмых классов могут досрочно завершить учебный год по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ. Часть программы могут перенести на следующий учебный год.