Миронов допустил возможность запрета на недвижимость за рубежом для кандидатов от СР

Москва, 9 апреля. Партия «Справедливая Россия» может ввести ограничения на иностранную недвижимость для кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

«При отборе кандидатов от нашей партии мы очень внимательно изучаем биографию каждого, кто хочет избираться от «Справедливой России». Не исключаю такую меру запрета на иностранную недвижимость, чтобы быть абсолютно открытыми», — сказал Миронов в ходе онлайн-брифинга.

Он напомнил, что депутаты фракции ранее вносили в Государственную думу поправку о запрете на наличие иностранной недвижимости.

«Считаю это абсолютно правильной мерой. Кроме того, мы также предлагали запретить наличие любого иностранного гражданства либо вида на жительства, отсутствие счетов за рубежом. Но также мы настаиваем на том, чтобы депутатская зарплата была приравнена к средней по стране», — добавил политик.

Миронов также рассказал, что на Совете Думы он предложил перечислить зарплату парламентариев за апрель в пользу врачей, которые помогают бороться с коронавирусом. Он пояснил, что позднее будет определено, на какой счет будут переведены средства.

«Коллеги поддержали идею. Если решение будет принято, останется только определиться, на какой именно счет должны быть перечислены деньги», — заключил парламентарий.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных вирусом во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек.