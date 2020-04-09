Доктор Мясников дал рекомендацию тем, кто боится заразиться коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников дал простой совет тем, кто из-за обилия негативных новостей о коронавирусе начинает сильнее обычного нервничать, опасаясь заражения. Такое болезненно-угнетенное состояние, сопровождаемое мнительностью, медики называют ипохондрией, и на фоне новостей о пандемии коронавируса у многих подобные явления обострились.

«Всем этим людям могу посоветовать только одно: выключите телевизор, а заодно и радио, и не включайте его несколько месяцев, — отметил Мясников в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это никакие не ипохондрики. Это обычные люди, которые привыкли верить средствам массовой информации, как верили раньше. Они не понимают, что СМИ сейчас по каким-то причинам, видимо, чтобы привлечь к себе внимание, нагнетают проблему».

Это делается по нескольким причинам: и в погоне за рейтингами, и, когда какое-то издание излишне усердствует, запугивая людей, чтобы они не нарушали режим самоизоляции, предполагает собеседник ФАН.

«Кто-то хочет, чтобы люди сидели дома, а кто-то соблюдает свои интересы. Поэтому я согласен с рекомендацией Роспотребнадзора, которую я недавно с удивлением прочитал: они рекомендуют ограничить просмотр новостей о COVID-19. Я советую то же самое: не смотрите телевизор — это самое лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации», — резюмировал Александр Мясников.

ВОЗ объявила пандемией ситуацию с массовым заражением новым коронавирусом, который был обнаружен в конце прошлого года в китайском городе Ухать. На сегодня в мире зарегистрировано более полутора миллиона заболевших, почти сто тысяч человек скончались. В России число зараженных превысило десять тысяч, скончались более 70 человек.