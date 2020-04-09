Ученые нашли способ продлить жизнь одноразовым маскам





Дублин, 9 апреля. Ирландские ученые придумали, как обеспечить больницы медицинскими масками в условиях сложившегося дефицита средств защиты от коронавируса.

Нехватка масок объясняется большим наплывом больных, а также тем, что сами маски одноразовые. Решением проблемы может стать дезинфекция средств защиты, которая позволит продлить их срок эксплуатации.

Специалисты из Ирландии установили, что коронавирус не выносит высоких температур и воздействия ультрафиолетового излучения. Поэтому обработка масок паром перекиси водорода и ультрафиолетом очистит марлевый фильтр от вирусов, что позволит использовать маски повторно.

Разумеется, данный метод не является панацеей и подходит лишь для форс-мажорных ситуаций, однако если теория ирландцев верна, это открытие облегчит жизнь многим клиникам.

Наиболее эффективным методом борьбы с коронавирусом является вакцинация населения и соблюдение карантина. Но на сегодняшний день вакцины еще нет. По словам экспертов, на ее создание, с учетом клинических испытаний, может уйти минимум 11 месяцев.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.