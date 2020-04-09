Каменных истуканов в Иркутской области защитили от коронавируса масками

Москва, 9 апреля. Огромных каменных истуканов обезопасили от коронавирусной инфекции с помощью медицинских масок в Иркутской области. Фотографии облаченных в средства индивидуальной защиты каменных скульптур опубликовали в Сети.

Огромные истуканы находятся на территории питомника растений «Санами». Местные работники рассказали, что маски были сделаны из вторсырья, которое прежде служило покрывалом для грядок во время холодов.

«Сняли, выбрали почище и с помощью степлера из них сделали инсталляции», — заявил в питомнике.

Отмечается, что проявленный сотрудниками креатив спровоцировал целый поток паломников со всей России, люди приезжают, чтобы сфотографироваться с необычными каменными статуями. По словам работников, люди были в восторге от данной идеи, передает телеканал «360».

Отмечается, что идея была принята на ура и никто не обвинял сотрудников питомника в том, что они могли бы шить настоящие средства защиты. Подчеркивается, что реализовать такую инициативу было бы невозможно, потому что материал не подходит для этих целей и используется исключительно для ландшафтных работ.

«Я шучу, что, если истуканы не износят маски, мы их и дальше будем использовать для укрытия», — рассказали сотрудники.

Стоит отметить, что иркутские каменные истуканы являются копией статуй Моаи с острова Пасхи. На территории острова расположены 887 каменных фигур, которые были изготовлены местными жителями во втором веке.