Певица Зарубина шокирована новостью о смерти первой жены Александра Малинина

Москва, 9 апреля. Бывшая супруга народного артиста России Александра Малинина, певица Ольга Зарубина призналась, что шокирована новостью о смерти первой жены своего экс-супруга Инны Курочкиной.

На днях сын популярного певца Никита Малинин — экс-участник «Фабрики звезд» — сообщил трагичную новость: его мать скончалась три месяца назад. Певец поздравил в социальных сетях с юбилеем, женщине должно было исполниться 60 лет, указал Infox.ru.

Зарубина до сих пор не может поверить, что Курочкиной не стало. По ее словам, она восприняла это печальное известие очень болезненно.

«До сих пор не могу оправиться от шока! Не ожидала, что такое может произойти. Она же еще совсем молодая женщина — даже шестидесяти не было. Разве это возраст умирать?» — задалась вопросом певица.

Женщина не исключила, что первая жена Малинина болела.

Знаменитая артистка отметила, что с бывшей женой Малинина ее не связывали никакие отношения. По ее словам, они виделись лишь однажды много лет назад.

Зарубина, вспоминая моменты единственной встречи, указала, что мать Никиты Малинина произвела на нее приятное впечатление — «порядочная и интеллигентная женщина».