LIVE: Стыковка корабля СОЮЗ с МКС

Космический корабль «Союз МС-16» с членами экипажа экспедиции МКС-63 Крисом Кэссиди из НАСА и космонавтами Роскосмоса Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером совершат стыковку к Международной космической станции (МКС) в четверг, 9 апреля. Ожидается, что стыковка произойдет в 14:20 по Гринвичу и 17:20 по московскому времени. Кэссиди, Иванишин и Вагнер заменят членов экипажа экспедиции МКС-62 Олега Скрипочку из Роскосмоса, а также астронавтов НАСА Джессику Меир и Эндрю Моргана, которые вернутся на Землю 17 апреля.

Космический корабль "Союз МС-16" с членами экипажа экспедиции МКС-63 Крисом Кэссиди из НАСА и космонавтами Роскосмоса Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером совершат стыковку к Международной космической станции (МКС) в четверг, 9 апреля. Ожидается, что стыковка произойдет в 14:20 по Гринвичу и 17:20 по московскому времени. Кэссиди, Иванишин и Вагнер заменят членов экипажа экспедиции МКС-62 Олега Скрипочку из Роскосмоса, а также астронавтов НАСА Джессику Меир и Эндрю Моргана, которые вернутся на Землю 17 апреля. Скопировано со страницы https://ruptly.tv/ru/events/202004091300-LIVE3334