Приостановка медосмотров из-за коронавируса поставила под угрозу работу тысяч предприятий

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов рассказал Федеральному агентству новостей о жалобах работников и работодателей, поступивших в объединение профсоюзов России «Соцпроф», которое он возглавляет.

Правительство еще в марте приняло распоряжение, которым приостановило проведение профилактических медосмотров и диспансеризацию населения. Руководство многих регионов, следуя этому распоряжению, отменило и обязательные медосмотры, которые проводятся на множестве предприятий страны. Сергей Вострецов считает такие действия чиновников перегибом.

«Есть такая пословица: заставь дурака молиться, он и лоб расшибет. Сейчас происходит именно это. Во вчерашнем выступлении президент РФ Владимир Путин призвал помогать в первую очередь тем компаниям, которые поддерживают занятость, которые продолжают работать. Но в трудовой сфере происходят странные события. Многие чиновники на местах решили, что профилактические медосмотры — это то же самое, что обязательные медосмотры по трудовому законодательству, и приостановили и их проведение. Как результат, компании, в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса, обязаны не допускать и отстранять от работы работников, не прошедших медосмотры».

Законодательство предусматривает большое количество обязательных медосмотров: медосмотр при поступлении на работу, периодический, внеочередной, обязательные медицинские осмотры в начале, в течение, в конце рабочего дня. Медосмотры проходят работники на рабочих местах с вредными и опасными условиями, а их, по результатам специальной оценки условий труда, более 6 миллионов. Их проходят работники, связанные с пищевым производством и торговлей. Весь спектр осмотров осуществляется в отношении работников транспортных предприятий.

«Каждый должен примерить на себя, а захочет ли он, чтобы его вез в общественном транспорте водитель, который не прошел медосмотр? Медосмотры должны проходить и работники электростанций, в том числе атомных, и гражданский персонал войсковых частей Минобороны и пограничных войск, работники всего оборонно-промышленного комплекса. Отмена этих мер ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан и, более того, безопасность всего государства», — уверен Вострецов.

Парламентарий пообещал принять все возможные меры, чтобы возобновить проведение обязательных медосмотров во всех регионах России.