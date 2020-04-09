Саудовская Аравия выдвинула новые условия для сокращения добычи нефти

Москва, 9 апреля. Саудовская Аравия надеется, что в Кремле согласятся на сокращение объемов нефтедобычи больше, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил источник в ОПЕК.

Накануне стало известно, что Россия готова пойти на снижение добычи черного золота на 14% от среднего уровня добычи в первом квартале 2020 года, то есть на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

«Вам (России. – Прим. ФАН) надо пойти на более глубокое сокращение», — передал источник новые условия, выдвинутые саудовской стороной.

При этом пока неизвестно, какой размер сокращения будет приемлем для Эр-Рияда. Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщал, что в Москве допускают возможность сокращения и на 2 миллиона баррелей в сутки.

По данным экспертов, Россия и Саудовская Аравия не достигли единой позиции и по общему уровню сокращения, который составляет 10 миллионов б/с.

«Саудиты по-прежнему хотят снижать только от 12,3 млн б/с», — отмечает один из источников.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев объяснил, почему Россия готова пойти на снижение объемов нефтедобычи. По его словам, Москва заинтересована в стабилизации рынка черного золота, передает Ura.ru.

Сегодня, 9 апреля, в режиме видеоконференции пройдут очередные переговоры в рамках ОПЕК+, в которых будут участвовать и представители России.