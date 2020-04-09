Сирия, 9 апреля. Анкара пытается повлиять на междоусобные стычки поддерживаемых ею боевиков в Хасаке. Появились сообщения о новой вылазке ИГ1 на востоке Хомса. Еще один турецкий конвой прибыл в Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на позиции САА в восточной части Хомса; подозревается в организации взрыва в городе Аль-Багуз на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Ахрар аш-Шам»: вступила в противостояние с «Сирийской национальной армией» в городе Аль-Баб на северо-востоке от Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: переправили еще один военный конвой в провинцию Идлиб; перебросили подкрепления на север Хасаки; оборудовали КПП к югу от города Рас аль-Айн.

Провинция Алеппо

Вновь поступают сообщения о стычках между протурецкими боевиками. На этот раз конфликт вспыхнул в провинции Алеппо. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о вооруженных столкновениях между членами «Сирийской национальной армией» и «Ахрар аш-Шам» в городе Аль-Баб. По предварительным данным, предмет спора сторон связан с торговлей наркотическими препаратами. Более подробной информации пока не поступало. Некоторые источники полагают, что взрыв заминированного автомобиля одного из членов СНА, о котором сообщалось ранее, также стал следствием междоусобной борьбы.

Провинция Хомс

Появились сообщения о еще одной вылазке террористов «Исламского государства» в Восточном Хомсе. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что боевики атаковали укрепрайоны проасадовских военизированных формирований в районе города Эс-Сухне. По неподтвержденным данным, прикрытие союзникам Сирийской арабской армии (САА) обеспечивают российские военные самолеты. Сообщается, что обе стороны несут потери в живой силе. Напомним, несколько часов назад также поступали данные о нападении джихадистов на юго-востоке региона у границы с Ираком. Напомним, военные эксперты связывают сохраняющуюся активность террористов в Сирийской пустыне с близостью оккупированной США территории.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новый взрыв прогремел в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** в провинции Дейр-эз-Зор. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), инцидент произошел в городе Аль-Багуз на юго-востоке провинции. Жертвой случившегося стал один из местных жителей по имени Али Абдулла аль-Хашан, который скончался на месте.

Предполагается, что детонировавшая мина была заложена еще во время оккупации этой территории боевиками «Исламского государства». Тем не менее не исключается также возможность того, что взрыв стал следствием подпольной деятельности террористов.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что в Идлиб прибыл очередной конвой с подкреплениями турецкой армии. Колонна танков и бронеавтомобилей въехала на территорию провинции через пункт пропуска «Кафр-Лусин». Напомним, Анкара продолжает увеличивать количество своих наблюдательных постов в провинции. Так, накануне 57-й КПП был размещен на подступах к городу Ариха.

Тем временем стало известно о возобновившихся стычках на линии разграничения Сирийской арабской армии (САА) и террористов в южной части региона. Как передает информагентство SOHR, правительственные подразделения выпустили несколько снарядов по военным объектам боевиков в окрестностях населенных пунктов Сфухон, Аль-Фатир и Аль-Бара. Напомним, этому предшествовало прибытие в прифронтовую зону крупных подкреплений радикалов.

Провинция Хасака

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что турецкие вооруженные силы направили подкрепления в Хасаку с целью повлиять на непрекращающиеся междоусобные столкновения в рядах поддерживаемых Анкарой формирований. Колонна военной техники направилась в сторону города Рас-эль-Айн, в котором несколько часов назад отмечались ожесточенные бои между союзными Турции бандгруппами.

В то же время турки приступили к установке блокпостов в северных районах Хасаки. Крупнейший из них был оборудован к югу от Рас аль-Айна. Напомним, эта территория перешла под контроль Турции и ее союзников в результате операции «Источник мира» осенью прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.