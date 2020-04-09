Коронавирус свел к нулю боевую готовность авианосного флота США



Коронавирус выводит из строя уже четвертый американский авианосец. Не стали стоять в стороне и французы — их единственный авианосец тоже поражен коронавирусом.

У члена экипажа уже четвертого авианосца США диагностирован коронавирус COVID-19: им стал матрос атомного авианосца CVN-68 Nimitz, который в настоящее время находится у причальной стенки в Бремертоне, штат Вашингтон, США. Американские СМИ также сообщают, что положительный тест на коронавирус проявился у еще одного матроса с этого корабля, однако на борт авианосца этот моряк не поднимался, контактов с экипажем не имел. В настоящее время на борту авианосца выясняется круг лиц, с которыми контактировал первый заболевший. Ситуация осложняется двумя крайне критичными обстоятельствами: в одном случае речь идет о здоровье экипажа, во втором можно говорить о катастрофическом падении боевой готовности американских ВМС.

Все дело в том, что CVN-68 Nimitz готовился к боевому развертыванию (выходу на боевую службу) оценочно, в зону ближневосточных интересов, и за несколько дней до получения положительных результатов теста на коронавирус экипаж был заселен на корабль, что, вероятно, позволило коронавирусу распространиться среди многих других членов экипажа. Сейчас идет обследование моряков, контактировавших с заболевшим, и результаты тестов станут известны позже. Понятно, что это обстоятельство влечет за собой проведение различного рода длительных по времени мероприятий, которые ставят под сомнение возможность запланированного боевого развертывания авианосца.

Ранее, после посещения европейских портов, стало известно о наличии двух заболевших коронавирусом моряков на борту авианосца CVN 69 Dwight D. Eisenhower, который в настоящее время развернут в Аравийском море и в последние недели находился в готовности к боевому применению по целям на территории Ирака. Вместе с ним на ближневосточном направлении также находился авианосец CVN 75 Harry S. Truman, который в настоящее время, пройдя Суэцкий канал и Гибралтар, совместно с кораблями боевого охранения находится на переходе в Атлантике, следуя курсом к родным берегам.

В японском порту «Йокосука» у причальной стенки стоит атомный авианосец CVN-76 Ronald Reagan, на борту которого также выявлены моряки, заболевшие коронавирусной инфекцией. Командир военно-морской базы объявил карантинный режим, а командование ВМС перекрыло утечку любой информации, которая касалась бы оценки состояния здоровья экипажа корабля. Тем не менее по истории с авианосцем CVN-71 Theodore Roosevelt можно предполагать, что количество инфицированных моряков из «нескольких» за прошедшие дни могло перерасти во внушительную цифру.

А что же самый больной «вирусоносец» CVN-71 Theodore Roosevelt? Этот плавучий аэродром стоит в базе на острове Гуам, более 400 членов экипажа свезены на берег и размещены в обсерваторах, более чем у 155 членов экипажа достоверно установлено заражение вирусом COVID-19. В том числе болен и командир корабля Бретт Крозье, вокруг поступка которого в США разразился грандиозный скандал, стоивший должности исполняющему обязанности министру ВМС Томасу Модли.

Так откуда столько трагизма? Все дело в том, что в последние годы ВМС США с трудом поддерживали требуемое оперативное напряжение авианосных сил на уровне порядка 4-5 авианосцев. То есть американский флот имел возможность держать в интересующих районах Мирового океана четыре или пять полностью боеготовых авианосца, способных организационно и технически выполнить поставленную перед ними боевую задачу. В то время как остальные авианосцы ВМС США по различным причинам находятся в небоеготовом состоянии — в ремонте, на отдыхе, в периоде обучения. По мнению командования ВМС США, оперативное напряжение на уровне 4-5 авианосцев позволяет Америке в достаточной степени проецировать свою силу в условиях «мирного времени» практически во всех районах Мирового океана, и снижение этого уровня считается недопустимым.

Однако то, что не смог сделать потенциальный враг, сделала природа — коронавирус фактически свел к нулю боевую готовность американского авианосного флота. На то, чтобы восстановить требуемую готовность, могут уйти месяцы и даже годы. И это в условиях, когда в мире обстановка меняется чуть ли не каждый день. Так можно и потерять статус «мирового жандарма» — буквально в два счета.

А что союзники по НАТО? А они тоже не проводят даром время. Во французский порт «Тулон» на всех парах спешит единственный французский авианосец Charles de Gaulle, на борту которого у 40 членов экипажа выявлен коронавирус COVID-19. Это обстоятельство заставило командование ВМС Франции принять решение о преждевременном прекращении развертывания авианосца и направлении его к родным берегам.