Доктор Зайцев объяснил, зачем Песков носит блокатор вирусов

Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приобрел в аптеке блокатор вирусов и теперь носит его. Врач высшей категории Владимир Зайцев оценил эффективность устройства.

Песков накануне появился в Кремле с блокатором вирусов в кармане. Пресс-секретарь отметил, что купил устройство, напоминающее бейдж, в аптеке. Песков добавил, что стопроцентной уверенности в помощи блокатора нет.

Главный врач клиники по лечению заболеваний уха, горла, носа, врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев считает, что важно не только носить бейджи, но и принимать противовирусные препараты.

«При всем уважении к Дмитрию Сергеевичу мы будем в данном случае прислушиваться к эпидемиологам и вирусологам. Эпидемиологи говорят, что препараты противовирусные нужно применять обязательно, пока ты не заболел», — рассказал врач в комментарии «Инфореактору».

Врач добавил, что хороший профилактический эффект дает прием препаратов внутрь и противовирусные препараты в виде капель в нос. Также врач рекомендовал принимать аскорбиновую кислоту и «Рутин».

По мнению Зайцева, говорить о способность блокатора защитить от вирусов сложно. Для эффективной защиты важна целая совокупность факторов и мер. Врач считает, что Песков продемонстрировал пример того, как важно оберегать себя от заболеваний.

«Мы так или иначе на улицу выходим, с животными тоже гулять приходиться. Мне кажется, что Дмитрий Песков, как человек популярный, медийный и уважаемый, просто призывает россиян использовать противовирусные препараты. Это совершенно правильно», — подытожил Зайцев.

По данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 10 131 человека, за последние сутки выявлено 1459 случаев заболевания коронавирусом. За сутки из больниц 118 человек, общее число победивших инфекцию составило 698 человек.

Ранее доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что необходимо делать при появлении первых симптомов коронавируса. По словам врача, при появлении признаков респираторной инфекции не надо никуда бежать и распространять заболевание.