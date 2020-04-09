Юшков заявил, что Россия не пойдет на сделку Саудовской Аравии по нефти без США

Переговоры России и Саудовской Аравии по ограничению добычи нефти являются лишь первым шагом, чтобы не войти еще в больший нефтяной кризис. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В Минэнерго пояснили, что Россия готова пойти на уменьшение добычи нефти в размере 11,3 млн баррелей в сутки. Однако этот шаг возможен в случае пропорционального снижения объемов добычи другими странами.

В ходе переговоров в формате ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия пришли к выводу, что общее сокращение добычи ресурса, с учетом не входящих в организацию стран, может достигнуть 20 миллионов баррелей в сутки.

При этом в Саудовской Аравии отказываются сокращать добычу нефти на том уровне, который требуют от России. Власти заявили о готовности снизить объемы добычи до четырех миллионов баррелей в сутки, причем от уровня в 12,3 миллиона. Это означает, что сокращение составит примерно 1,3 миллиона. Российская сторона в переговорах согласилась уменьшить нефтяную добычу на 1,6 миллиона.

Однако эксперт по энергетике Игорь Юшков напомнил, что ранее была договоренность о сокращении 10 млн баррелей в сутки всеми участниками ОПЕК+, включая США.

«По другим данным, стороны договорились о сокращении объемов производства на 20 процентов от мировой добычи. Это довольно странно, делать такой вывод от переговоров РФ и Саудовской Аравии, потому что мы 20 процентов — 20 млн баррелей в сутки, а мы столько и добываем. У России добыча равна 11,3 млн и у саудитов 12 млн. Если мы сократим на 20 млн баррелей, то от нас ничего не останется. Я не исключаю, что нынешние переговоры в рамках ОПЕК+, и, в частности, дискуссия России и Саудовской Аравии, являются только первым шагом», — выразил мнение Юшков.

Аналитик обращает внимание, что в текущих условиях все ждут не только результатов этих переговоров, но и будут ли в них принимать участие США.

«Россия до переговоров говорила, что готова пойти на сокращение в районе 1,6 млн баррелей в сутки, но в общих договоренностях тогда должны участвовать США. Без них, Россия намекала, что не будет брать какие-либо обязательства. Поэтому не понятна сторона этого треугольника, который образовался в большой нефтяной борьбе. Если США не участвуют, то Россия будет трактовать эти события как отказ от глобальной сделки. Мы выходили на эти переговоры с условием, что будет расширено количество участников сделки. Пока не будет понятна позиция США по поводу участия в сделке, мы не можем подвести итоги российско-саудовских переговоров», — заверил собеседник ФАН.

Тем не менее Юшков поясняет, что нефтедобывающие страны вынуждены идти на эти переговоры, потому что если ничего не делать, то где-то через месяц в мире закончатся хранилища.

«Сейчас переизбыток предложения по нефти около 15–20 млн баррелей в сутки. Весь этот лишний объем закачивается в хранилища. Когда они закончатся, то всем странам в мире, вне зависимости от рентабельности добычи, придется остановить производство. Нефть будет не нужна, и ее вообще девать будет некуда. Поэтому нужно что-то делать, чтобы не войти в больший кризис», — сказал эксперт.

Напомним, в марте Саудовская Аравия предложила экспортерам нефти еще сильнее сократить объем добычи нефти при уже действующих ограничениях. Россия, в свою очередь, отказалась от новой сделки. В результате Эр-Рияд начал ценовую войну против Москвы, увеличив экспорт нефти и снизив цены, что привело к обрушению рынка. Впервые с 2016 года цены на нефть стали ниже 30 долларов за баррель.

Больший урон от низких цен на ресурс понесли американские производители сланцевой нефти, которая гораздо дороже по стоимости добычи, хотя Саудовская Аравия является главным союзником США в Персидском заливе. Пострадал от падения цен и сам Эр-Рияд, который зависит от экспорта нефти намного сильнее, чем Россия. Средства от продажи сырья составляют две трети всех доходов страны.

При этом суверенный фонд Саудовской Аравии начал скупать пакеты акций европейский нефтегазовых компаний на общую сумму около миллиарда долларов, пользуясь снижением их котировок в условиях обвала цен на черное золото и пандемии коронавируса.