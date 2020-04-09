Муж Бабкиной смутил фанатов певицы странным постом о павшем человечестве

Москва, 9 апреля. Молодой муж певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор опубликовал пост крайне странного содержания, в котором обрушился с критикой на морально разложившееся человечество.

«К сожалению, человечество падает. И падает все ниже и ниже. И это большинство из вас. Среди вас очень сложно», — говорится в загадочном послании.

При чем здесь человечество и почему супруга Бабкиной беспокоят морально-философские вопросы, когда его жена лежит в медикаментозной коме, Гор не пояснил. Интернет-пользователи напрямую спросили мужчину, что он имел в виду своими пространными рассуждениями, однако получили столь же неопределенный ответ.

«А в чем для вас падение? Если в связи с болезнью, то, я уверена, все желают только здоровья, выздоровления и всего хорошего. Разве не так?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

«Меня не трогает несовершенство человечества, я просто с прискорбием наблюдаю, как большинство из нас не может никак подняться хотя бы на одну ступень моральной эволюции», — пояснил муж Бабкиной.

А на вопрос другой подписчицы: «Что бы это значило?» Гор ответил еще более туманно: «Многим не под силу осознать такое». Тогда задавшая вопрос женщина предположила, что информация о болезни Бабкиной не соответствует действительности и нужна только для пиара певицы. При этом она сослалась на скандально известного блогера Лену Миро, которая первой выдвинула эту версию. Гор никак не прокомментировал данный выпад.

Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Перед этим певица устроила банкет по случаю своего дня рождения. Позже выяснилось, что коронавируса у артистки нет, однако есть двусторонняя пневмония. Чтобы стабилизировать пациентку, врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.