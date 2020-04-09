Государству нужны охранители. Роман Носиков о перечне социально значимых ресурсов Рунета

Посреди испытания мировой пандемией Россия не забывает готовиться к другим вызовам, которые могут вскоре последовать. Помогая гражданам отражать коронавирус, Минкомсвязи издало приказ №148.

Название приказа длинное, но я приведу его полностью: «О проведении эксперимента об оказании гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации для использования социально значимых информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Это означает следующее. Государство считает, что у гражданина России есть право получать важную для него информацию, даже если у того не имеется денег на Интернет. Минкомсвязи составило перечень онлайн-ресурсов, к которым российские провайдеры, участвующие в эксперименте, будут предоставлять доступ даже тем, кто не оплатил их услуги.

Вошедшие в список ресурсы Рунета помогут гражданину не только черпать сведения об окружающем мире, но и получать образование, жить культурной жизнью, защищать свои права, заботиться о здоровье и не толстеть на самоизоляции. Там есть онлайн-кино, книги, уроки, музеи и, конечно, СМИ… При минимальных усилиях со стороны пользователя одичать ему не удастся.

С удовлетворением отмечаю, что в список социально значимых ресурсов под номером 62 вошло Федеральное агентство новостей. А «Эхо Москвы» или, например, «Ведомости» — не вошли.

Нет, это не цензура. Потому что цензура — это не ограничение бесплатного доступа к контенту, а обязательная процедура одобрения этого контента со стороны государственного органа, чего нет и в помине.

И дело тут не в политических пристрастиях, а в двух, как мне кажется, важных вещах.

Во-первых, государство заинтересовано в том, чтобы граждане выжили в этой пандемии и сохранили трудоспособность. Поэтому государство не может приветствовать, скажем, усиленный пиар питерского депутата Бориса Вишневского, заявившего тут, что все ограничения незаконны, полиция не имеет права никого останавливать, проверять и штрафовать, это нарушение закона, произвол и караул.

Во-вторых, государство не испытывает никакого желания, чтобы в России, как в какой-нибудь Великобритании, жгли вышки сотовой связи или грабили магазины, как в Италии, пока полиция отлавливает пенсионеров в лесах.

Государство не заинтересовано в нарушении режима самоизоляции, а также в панике, волне самоубийств, пожарах, погромах, самодеятельной инквизиции, судах Линча и аутодафе. Ничего из этого государству не нужно.

Бьющийся в истерике инфантильный потребитель, вылупившийся из вчера еще взрослого ответственного гражданина, прямоходящего, отца семейства, — государству тоже не нужен. Впрочем, такой кому хочешь покажется лишним: соседям, друзьям, семье, самому себе.

А кто же нужен? Да тот самый взрослый гражданин, который способен ясно мыслить, понимать человеческую речь и осознавать последствия своих действий. Который умеет брать ответственность за себя и за тех, кто в нем нуждается. Знает, как просить о помощи, если нужно. И даже критиковать по делу — коротко, точно, необходимо и достаточно.

То есть государству в кои-то веки потребовались охранители. Или, иными словами, те ресурсы и специалисты, что нацелены на сохранение России, ее государственности, жизни, здоровья, психики и культуры сограждан.

Все ли в идеально в министерском перечне? На мой взгляд, нет. Я не понимаю, как в этот список попало издание «Лента.ру» — презирающее Россию до кончиков хипстерских ногтей и радующееся каждой ее неудаче, реальной или мнимой, как собственной победе.

Впрочем, не так давно это издание выиграло конкурс «Института развития Интернета» на хорошие новости о России. Первое место занял проект «Лента добра». Сейчас проект отключен, но пока он еще работал, там были «позитивные новости» — про горы трупов, например. А при переключении обратно на главную страницу всплывала надпись: «Лента добра деактивирована. Добро пожаловать в реальный мир».

Причем лауреат премии за позитивные новости о России не только получил первое место с нарушением условий (заявлять уже существующие проекты было запрещено), но еще и смачно плевал государству в лицо за регалии и финансирование.

…Нет, охранительство — это не бездумное восхваление власти. Это готовность к неприятностям с любой стороны, лишь бы защитить главное. А главное у нас — люди.

Так, что эксперимент Минкомсвязи хороший. И очень славно, что он вскрывает наши ошибки и неточности, пока есть время на их исправление.

Живите, братья. И работайте.