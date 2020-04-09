Пострадавшая во время взрыва в Москве спаслась в своем автомобиле

Москва, 9 апреля. Тысячи осколков стекла посыпались на людей во время взрыва в бизнес-центре в Москве, рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей пострадавшая.

Только корпус машины защитил ее от гибели.

«Мы с мамой случайно мимо проезжали, громкий хлопок. Вижу, а все машины остановились, люди смотрят наверх», — вспоминает девушка.

Сразу же на всю улицу раздался звук бьющегося стекла.

«На землю падали осколки градом, окно машины было открыто, и осколки попали на меня. Было очень страшно, я моментально среагировала и спрятала руками голову», — поделилась эмоциями Анастасия.

Мощный взрыв произошел 9 апреля в центре Москвы в одном из столичных бизнес-центров. В результате разрыва газового баллона пострадали два человека. В здании разрушены легкие перегородки и этаж, на котором произошел взрыв, там проводились ремонтные работы.

На месте происшествия работает полиция и Следственный комитет.