Благотворительные фонды могут не пережить пандемию коронавируса

Режим самоизоляции россиян сильно ударил по благотворительным фондам. Общественная палата первая обратила внимание на то, что некоммерческие организации (НКО) сегодня нуждаются в государственной поддержке. В частности, общественники предложили снизить таким организациям страховые взносы, разрешить уменьшать арендную плату, а также освободить от ответственности за нарушение сроков и условий госконтрактов.

В обеих палатах российского парламента поддерживают это начинание: законодатели предлагают предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям те же льготы, что предусмотрены для субъектов малого и среднего бизнеса.

Какую помощь государство планирует оказать НКО в этот сложный период, узнал корреспондент Федерального агентства новостей.

НКО поддержат законом

В ходе совещания президента с членами правительства 1 апреля председатель правительства Михаил Мишустин проинформировал Владимира Путина о мерах поддержки экономики на фоне распространения коронавируса. Глава кабмина предложил распространить предоставленные субъектам малого и среднего бизнеса льготы на социально ориентированные НКО.

Свои предложения направила и Общественная палата. По словам секретаря ОП РФ Лидии Михеевой, социально ориентированные НКО занимаются волонтерской деятельностью, оказывают населению услуги в социальной сфере. И в сложившейся ситуации они тоже могут нуждаться в защите от экономических угроз.

Она напомнила, что в Госдуму был внесен законопроект, упрощающий проведение собраний коллегиальных органов НКО и позволяющий им в 2020–2021 годах принимать решения путем заочного голосования.

«Мы хотим предложить расширить концепцию инициативы, чтобы в нее вошли поправки, которые позволят распространить на НКО и иные меры поддержки, озвученные уже для малого бизнеса. Либо же надо прорабатывать отдельный законопроект, — рассказала Лидия Михеева. — Члены палаты предлагают уменьшить взносы с 30% до 15% во внебюджетные фонды для НКО с сумм зарплат, превышающих МРОТ».

Кроме того, по ее словам, некоммерческим организациям нужно предоставить право ходатайствовать у арендодателя об уменьшении размера арендной платы, а также приостановить проведение проверок контрольно-надзорными органами.

Как рассказал корреспонденту ФАН глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, автор законопроекта Сергей Гаврилов, в нижней палате парламента сейчас разрабатываются меры помощи НКО в виде налоговых льгот.

«Мы разрабатываем меры по помощи социально ориентированным НКО. Они должны получить все те льготы, которые получил малый и средний бизнес. Я имею в виду, прежде всего, имущественные, налоговые и арендные льготы, отказ от плановых проверок», — отметил депутат.

По словам собеседника ФАН, волонтерским организациям планируют субсидировать из федерального бюджета затраты на форму, средства гигиены, страховку, обучение и питание.

«Мы твердо убеждены, что это важная и необходимая мера в непростой для всех нас период», — добавил парламентарий.

В палате регионов также считают, что некоммерческим организациям необходимо предоставить возможность снизить арендную плату. Как пояснил ФАН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, эта мера сейчас станет наиболее востребованной среди различных российских благотворительных фондов.

«Для НКО этот период, конечно, безболезненно не пройдет. Думаю, в первую очередь здесь нужно говорить о праве на отсрочку по арендным платежам. Это будет правильной мерой, и многие некоммерческие организации ее поддержат», — уверен сенатор.

Фракция «Единая Россия» направила на имя председателя правительства обращение с просьбой предоставить социально ориентированным НКО такие же льготы, какие предусмотрены для субъектов малого и среднего бизнеса. В письме секретаря генсовета партии Андрея Турчака говорится, что ЕР совместно с представителями гражданского общества разработала целый пакет антикризисных мер.

Многие фонды могут не пережить это время

Коронавирус существенно повлияет на сборы фондов, рассказывает директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. По ее словам, уже сейчас наблюдаются негативные тенденции по сборам пожертвований от физических лиц.

«Например, в сравнении с первой неделей марта, заходы на сайт снизились на 10 тысяч, а значит и переходы к платежной форме для пожертвований уменьшились. Последняя e-mail рассылка с просьбой помочь ребенку собрала в два раза меньше средств, чем обычно. Банковская выписка показывает нам на 9 млн рублей меньше пожертвований, чем было за аналогичный период в прошлом марте и в феврале этого года», — пояснила ФАН Шергова.

Она отметила, что фонд ежегодно наблюдает сезонный спад пожертвований, однако они обычно связаны с майскими праздниками или новогодними каникулами. Кроме проблем с падением сборов, появились новые траты: например, стали приходить заявки от клиник на медицинские маски.

По словам собеседницы ФАН, это связано с тем, что расход в клиниках, где лечатся дети от онкологии, увеличился, но клиники не успевают реагировать и закупать медицинские маски дополнительно. Чтобы это сделать, нужны деньги, которых больницам и так не хватает. Кроме того, нужно время, чтобы этот заказ состоялся.

«Поэтому больницы обращаются за помощью в фонд. Для нас же это дополнительные траты в размере примерно 300 тысяч рублей в неделю, то есть более 1 млн в месяц, если ситуация не нормализуется. У нас увеличилась статья расходов на покупку зарубежных лекарств, но это связано с изменением курса рубля, так как мы покупаем не зарегистрированные в России лекарства в валюте», — сказала Шергова.

Сейчас большие трудности переживают юридические лица, владельцы бизнеса — они закрывают благотворительные программы, чтобы сконцентрироваться на помощи самим себе и остаться на плаву.

«Скорее всего, в этом году по этому направлению мы соберем минимум на 100 миллионов рублей меньше, чем планировали. Многие маленькие фонды просто не переживут это время. Для всех нас последствия могут быть катастрофическими», — добавила Шергова.

Напомним, что 6 апреля правительство опубликовало постановление, где определены меры по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавируса. В документе утверждена поддержка для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших из-за эпидемии COVID-19.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России выявили 10131 заболевшего (включая 1459 — за последние сутки). За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Пандемия COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Согласно статистике, ежедневно составляемой в американском Университете Джонса Хопкинса, на данный момент во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилось 1 519 902 человека. 330 589 вылечилось, 88 504 — умерло.