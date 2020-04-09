Собчак тремя словами заявила о победе над коронавирусом

Москва, 9 апреля. Телеведущая Ксения Собчак не сдержала эмоций и тремя словами заявила о победе над коронавирусом. Она прокомментировала новость о том, что ученые из Австралии придумали лекарство, способное за двое суток почти полностью избавить людей от опасного вируса.

Речь идет о препарате ивермектине, который был одобрен экспертами Всемирной организации здравоохранения. Ученые из Мельбурна провели испытания нового лекарства, добавив препарат в зараженные COVID-19 клетки спустя пару часов после их инфицирования.

В итоге через сутки доля вирусных элементов в клетках уменьшилась на 93%, через два дня клетки очистились от коронавируса на 99%.

Как написала Собчак в Telegram, коронавирусу пришел конец.

«Все. Коронавирусу … (нецензурно)», — написала ведущая.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных вирусом во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.