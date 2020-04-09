Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом должны быть адекватны

Москва, 9 апреля. Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией должны быть адекватными, чтобы не навредить предприятиям ОПК, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Глава государства констатировал, что действия властей направлены на обеспечение безопасности и здоровья россиян. Он подчеркнул, что эти действия должны быть сбалансированными и адекватными.

«Эти действия, должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, тем более если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс», — сказал Путин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовит до конца недели решения по поручениям президента РФ, которые были озвучены в ходе совещания с главами регионов и кабмином накануне.

За минувшие сутки в России число зараженных коронавирусом возросло на 1459 человек. В общей сложности инфекция диагностирована у 10131 человека.