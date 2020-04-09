ЛНА ликвидировала полевого командира группировки ПНС «Батальон революционеров Триполи»

Триполи, 9 апреля. Группа спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА) «Защитники Абу Салима» сообщила о ликвидации полевого командира Абдель-Хакима аль-Зейна, который приходится зятем главарю группировки «Батальон революционеров Триполи» Хайтэму ат-Таджури.

«Два боевых бронированных автомобиля террористов были уничтожены в Айн Заре после неудачной попытки напасть на позиции ЛНА. Лидер террористов Абдель-Хаким Аль-Зейн убит, его тело осталось в автомобиле на линии огня», — говорится в тексте заявления военнослужащих.

Two terrorist militia armored vehicles were destroyed in their locations in #Ain_Zara after a failed attempt to attack us

The terrorist leader in the revolutionary militia of #Tripoli Abdel-Hakim AlZein was killed and his corpse stuck in the line of fire inside an armored vehicle pic.twitter.com/7BG0w3rBWj — Abu Saleem Defenders (@AbuSaleemDF) April 7, 2020

Как ЛНА пресекла очередную провокацию ПНС

Столкновение ЛНА с силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в триполитанском районе Айн Зара произошло в понедельник, 6 апреля. Силы фельдмаршала Халифы Хафтара отразили атаку давно утратившего легитимность по условиям Схиратских соглашений «правительства» Файеза Сарраджа и ликвидировали 15 боевиков.

О подробностях инцидента рассказал официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари со ссылкой на начальника штаба в Адждабии и командующего оперативным направлением Айн Зара, генерала Фаузи аль-Мансури. Он подчеркнул, что ПНС понесло потери не только в живой силе, но и в военной технике. Спикер ЛНА также уточнил, что военнослужащим удалось уничтожить не две боевые машины нелегитимного правительства, а три.

Также Мисмари подтвердил, что среди ликвидированных боевиков был полевой командир Абдель-Хаким аль-Зейн из банды «Батальон революционеров Триполи». Последняя входит в структуры «МВД» и «Сил защиты Триполи» ПНС, которые по большей части состоят из террористов: бывших членов ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Почему силовые структуры ПНС называют террористическими

Известно, что бандформирование тесно связано и даже сотрудничало с террористической группировкой из Сирии «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Именно по этой причине ряд арабских государств, таких как ОАЭ, Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия и Египет, внесли некоторых боевиков из Ливии в санкционные листы.

«Батальон революционеров Триполи» возглавляет Хайтэм ат-Таджури, тесть ликвидированного аль-Зейна. Ат-Таджури фигурирует в докладе ООН от 2016 года, где его обвиняют в похищении и торговле людьми, нападениях на мирных жителей, жестоких расправах, нарушении прав человека, а также вымогательствах. Численность банды оценивают примерно в две тысячи человек, многие из которых несовершеннолетние. Большинство членов «батальона» исповедуют радикальный ислам.

Под маской «революционеров» скрываются рэкетиры и бандиты

В докладе рабочей группы Совета Безопасности ООН говорится, что вооруженное формирование, отрядами которого в частности руководил аль-Зейн, притесняла крупные и мелкие предприятия. Боевики занимались рэкетом мафиозного характера. Среди пострадавших оказались и сотрудники захваченного структурами ПНС Центрального банка Ливии, которые получали угрозы не только от боевиков, но и лично от ат-Таджури. Банкиры вынужденно выдали джихадистам аккредитивы на более чем 20 миллионов долларов США.

Триполитанская группировка, которая официально входит в состав силовых структур ПНС, контролирует наркотрафик и контрабанду алкоголя. Боевики ат-Таджури принимали участие в многочисленных бойнях за территории ливийской столицы. Междоусобные столкновения банд с применением тяжелого вооружения проходили прямо в жилых кварталах, из-за чего гибли гражданские лица.

«Батальон революционеров Триполи» и средневековые пытки

Под контролем «Батальона революционеров Триполи» находится и несколько «правительственных» зданий ПНС и неофициальная тюрьма «Мазарат ан-Наам». Последняя располагается к востоку от Триполи, в городе Таджура. Главарь бандформирования лично основал «Мазарат ан-Наам» изначально как частный центр содержания под стражей. Но Миссия ООН обвинила ат-Таджури в применении пыток к безвинно заточенным узникам, а также последователям бывшего политического режима.

В июле 2014 года во время операции исламистской коалиции «Фаджр», в которой принимали участие многие боевики ПНС, из «исправительного учреждения» исчезли 12 экс-должностных лиц правительства Каддафи. Ат-Таджури тогда заявил, что их амнистировали и отпустили к семьям. Однако эту информацию опровергают как источники ЛНА, так и полученные рабочей группой ООН сведения.

Издевательства над заключенными — стандартная практика ПНС

«Мазарат ан-Наам» не единственная подконтрольная боевикам ПНС тюрьма, в которой издеваются над заключенными. Практически все группировки «правительства» Сарраджа практикуют пытки. Одним из самых ярких примеров служит вооруженное формирование RADA, которое, как и «Батальон революционеров Триполи», входит в состав «МВД» ПНС.

Главарь бандформирования Абд аль-Рауф Карра контролирует частную тюрьму «Митига», расположенную на территории одноименного аэропорта, переоборудованного под военную базу. Там уже практически год незаконно удерживают российских ученных Максима Шугалея и Самера Суэйфана. До прибытия в африканское государство они получили официальное приглашение и аккредитацию на осуществление социологических исследований на территории Ливии.

Однако это не остановило боевиков ПНС, которые похитили социологов. После нападения их заточили в «Митиге» без предъявления официальных обвинений. Карра применяет к заключенным средневековые пытки, в том числе избиения плетьми и палками, подвешивания, подключение к электродам и не только. За время пребывания россиян в тюрьме их физическое состояние значительно ухудшилось.

Напомним, в понедельник, 6 апреля, близкий к ЛНА Twitter-аккаунт распространил документ, раскрывающий внушительные доходы главаря группировки «Абу Салим» Абдулгани «Ганивы» аль-Кикли. Банда также входит в состав ПНС и контролирует неофициальные тюрьмы. ООН обвиняет Аль-Кикли в рэкете, пытках, вербовке детей в состав вооруженного формирования, организации наркоторговли и проституции, а также в торговле людьми.

1 Организация запрещена на территории РФ.