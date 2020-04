ЛНА ликвидировала полевого командира группировки ПНС «Батальон революционеров Триполи»

Триполи, 9 апреля. Группа спецназа Ливийской национальной армии (ЛНА) «Защитники Абу Салима» сообщила о ликвидации полевого командира Абдель-Хакима аль-Зейна, который приходится зятем главарю группировки «Батальон революционеров Триполи» Хайтэму ат-Таджури.

Two terrorist militia armored vehicles were destroyed in their locations in #Ain_Zara after a failed attempt to attack us

The terrorist leader in the revolutionary militia of #Tripoli Abdel-Hakim AlZein was killed and his corpse stuck in the line of fire inside an armored vehicle pic.twitter.com/7BG0w3rBWj