Москва, 9 апреля. Спад распространения коронавирусной инфекции в России ожидается в начале лета. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

По его словам, для спада эпидемии необходимо такое же количество времени, которое прошло от ее начала до пика. По предварительным данным, спад эпидемии произойдет к середине июня, если не изменится сценарий развития процесса.

«Любые инфекционные болезни протекают по определенным законам. Согласно этим законам, через три месяца после начала эпидемии должен быть спад, который у нас приходится на лето. Но осенью может быть очередная волна, которая должна быть слабее», — пояснил он.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных вирусом во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.