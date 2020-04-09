Резко помолодевшую Рудковскую заподозрили в пластике

Москва, 9 апреля. Продюсер Яна Рудковская, вероятно, сделала себе пластическую операцию перед тем, как сесть под карантин. Такое предположение высказали подписчики наставника Димы Билана в Сети.

По мнению пользователей, специалисты провели Рудковской операцию по пластике век и круговой подтяжке лица. Поклонники заподозрили продюсера в хирургическом вмешательстве на основании последних опубликованных фотографий в ее Instagram.

На кадрах можно увидеть явно помолодевшую Рудковскую, особенно если их сравнить с прежними снимками знаменитости.

Кроме того, светские хроникеры отмечают, что супруга Евгения Плющенко находится в самоизоляции с начала марта, после посещения Недели моды в Париже. В тот период времени клиники пластической хирургии еще работали в прежнем режиме. Потом Рудковская, по мнению подписчиков, спокойно переждала в карантине, когда пройдут отеки, и теперь спокойно публикует фото своей посвежевшей внешности.

Продюсер уже заявляла о готовности обратиться к услугам пластических хирургов. Как сообщают «Дни.ру», ее беспокоили только швы и наркоз.

Ранее Рудковская поделилась видео, на котором Плющенко сломал люстру. Фигурист продолжает тренироваться в условиях самоизоляции, передает телеканал «360».