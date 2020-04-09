В Госдуме рассказали о поддержке спортсменов во время эпидемии коронавируса

Российское правительство свои бюджетные обязательства перед спортсменами выполняет. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Удар по спорту

Пандемия нового типа коронавируса ударила по многим сферам как в России, так и во всем остальном мире. Правительство приняло меры для оказания помощи не только крупным корпорациям, но также среднему и малому бизнесу.

И если с бизнесом все понятно, то как быть со спортсменами. Практически все спортивные мероприятия приостановлены или перенесены на неопределенное время.

Зарплаты спортсменов зависят от участия в определенном количестве турниров. Будут ли они сохранены? С таким вопросом ФАН обратился в профильный комитет.

Разработка мер

По словам Сергея Кривоносова, сейчас все еще разрабатываются меры по поддержке различных сфер, в том числе спортивной.

«Пока никакой конкретики у нас нет. Они в процессе разработки и, конечно, зарплаты, которые выплачиваются из бюджета, производят в полном объеме. Обязательства мы выполняем. Что касается вообще массовых мероприятий, есть информация, что пробовали проводить определенные соревнования. Но это, конечно, не вызвало восторга у многих зрителей, которые наблюдали за этим дистанционно. Проблемы, как и других отраслях, есть, в том числе и финансовые. Но правительство свои бюджетные обязательства будет выполнять», — пояснил Сергей Кривоносов.

По словам депутата, профильный комитет, возможно, будет предлагать министерству спорта дополнительные меры поддержки.

«Очевидно, что сегодня возникли финансовые сложности. Надеемся, что как только коронавирус будет побежден, все наши отрасли восстановятся», — заключил Сергей Кривоносов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.