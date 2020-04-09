Песков заявил, что РФ уже помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Москва, 9 апреля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Уже помогаем», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

Белоруссия направила России официальный запрос с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. Уточняется, что Минску требуются тестовые системы, защитные медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «бороться с коронавирусом без взаимодействия, без партнерства, без взаимовыручки невозможно, это для всех стран мира».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предположил, что заболеванию новым типом коронавируса больше подвержены те, кто «вчера пил, а сегодня курит». Он добавил, что белорусские власти ценят здоровье граждан своей страны больше, чем они сами. По его словам, в этом «их проблема».

Ранее сообщалось, что Минск обратился к Европейскому союзу с просьбой помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, на данный момент точная сумма помощи не определена.