Врачам в США запретили говорить о нехватке средств защиты

Вашингтон, 9 апреля. Сотрудникам системы здравоохранения в разных частях США запретили говорить о тяжелых условиях труда и проблемах со средствами защиты, сообщил телеканал CBS News.

Медики, работающие в больницах в разных американских городах, сообщили журналистам, что им запрещено общаться с прессой на тему, связанную с коронавирусом. В частности, табуированы темы дефицита средств индивидуальной защиты и опасных условий труда.

Один из сотрудников нью-йоркской клиники не побоялся в открытую рассказать о работе медицинского персонала с зараженными коронавирусной инфекцией. Работник больницы Mount Sinai Майкл Пафос считает, что его долг — предать происходящее огласке.

«Я не хотел мучаться угрызениями совести оттого, что промолчал о происходящем в больницах. Я бы лучше заболел и умер, зная, что рассказал обо всем, независимо от того, стал бы я объектом преследования и потерял бы работу или нет», — сказал врач.

На сегодняшний день в мире заражены коронавирусом более 1,5 млн человек. Больше всего случаев заражения было зарегистрировано в США — свыше 446 тысяч. В Штатах от инфекции скончались почти 15 тысяч человек.

Много случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано в Испании (более 152 тысяч), Италии (139 тысяч), Германии (113 тысяч) Франции (112 тысяч). Китай, откуда начала распространяться инфекция, занимает шестую строчку, в стране было зарегистрировано 83 тысячи зараженных, при этом более 77 тысяч уже выздоровели.