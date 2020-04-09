Москва, 9 апреля. Карантинные меры являются необходимой мерой, которая позволяет удержать распространение коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«Болезнь распространяется сама по себе, но благодаря карантину мы выигрываем время. Карантин позволяет не допустить взрывного распространения и роста смертности», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.