Главный офтальмолог Минздрава дал совет, как сохранить зрение в самоизоляции

Москва, 9 апреля. Сохранить зрение в самоизоляции поможет простое правило — сидеть меньше за компьютером. Об этом рассказал главный специалист-офтальмолог Минздрава России, директор НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца академик РАН Владимир Нероев.

По его словам, после завершения коронавирусной инфекции в больницах может быть зафиксировано большое количество пациентов с проблемами со зрением. Неблагоприятное развитие сценария возможно в том случае, если россияне будут неправильно распределять нагрузку на глаза.

В зоне риска находятся, в первую очередь, дети, которые любят проводить свободное время за компьютерами, телефонами и планшетами. Чтобы не допустить проблем со зрением, необходимо сократить время нахождения за электронными гаджетами.

Владимир Нероев пояснил, что зрительная система человека просто не приспособлена к рассматриванию картинки на компьютере. По его словам, изображение на мониторе светящееся, состоящее из отдельных точек-пикселей.

«Считывание этих сигналов — колоссальная нагрузка для глаз, которая приводит к повышенной утомляемости органа зрения. Доказано, что печатный текст предпочтительнее электронного», — цитирует «Ридус» слова офтальмолога.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция может передаваться при дыхании и обычном разговоре. К такому выводу пришли американские исследователи. Ученые из Калифорнийского университета и нью-йоркской Школы медицины Икана выяснили, что если зараженный инфекцией человек говорит громко, то риск заболеть у его собеседника повышается.