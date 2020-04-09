Житель КНР сравнил победившую коронавирус Ухань с советской армией после войны

Ухань, 9 апреля. Китайский город Ухань, который стал первым в мире очагом коронавируса, на сегодняшний день является самым безопасным местом на земле. Такое мнение высказал местный житель Чжоу, который работает в школе.

«Я считаю, что сейчас Ухань самое безопасное место в мире, потому что система контроля, а также мобилизация системы гражданской обороны по-прежнему находится на наивысшем уровне реагирования», — пояснил он РИА Новости.

Чжоу сравнил Ухань с советской армией, которая, пройдя боевое крещение на полях Второй мировой войны, стала еще сильнее, чем была до этого. Мужчина выразил уверенность, что эпидемия многому научила власти, поэтому, если произойдет новая вспышка, реагирование будет намного быстрее и эффективнее.

Собеседник агентства полагает, что опыт изоляции Ухани стал полезным как для его населения, так и для других стран. Отрезанные от всего мира местные жители смогли решить собственные проблемы, оставшись на карантине. Чжоу отметил, что за все время изоляции города он смог сделать много дел, которые прежде постоянно откладывал. Кроме того, Ухань показала всему миру пример эффективной стратегии по борьбе с заразой.

Напомним, что Ухань стала первым городом, где произошла вспышка коронавируса нового типа. Согласно предварительным данным, источником заражения стали летучие мыши, которых принято употреблять в пищу в Китае. Населенный пункт на протяжении 76 дней был в полной изоляции, отрезанный от всего мира.

Сейчас болезнь в Ухани пошла на спад, и город начал постепенно возвращаться к обычной жизни. Вчера было снято транспортное оцепление, и жители Уханя получили возможность покидать пределы города.