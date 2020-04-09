«Это кино разбудит общество»: специальный корреспондент ФАН о фильме «Шугалей»

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были захвачены боевиками ПНС в Триполи еще в мае 2019 года. С тех самых пор их жизни буквально висят на волоске, а все попытки освободить ученых или хотя бы выяснить их судьбу и условия содержания натыкаются на глухую стену «беспредела», царящего сейчас в ливийской столице и на прилегающих к ней территориях. Безрезультатной стала и наша с Владимиром Маляновым командировка туда — многочисленные обещания и заверения в содействии, полученные нами от самых разных чиновников, включая официального представителя так называемого «министерства иностранных дел» ПНС так и остались обещаниями. Почти никакой информации о них мы не получили, а обещанные встречи как с ребятами, так и с прокурором Триполи, ожидаемо не состоялись. Но работа по возвращению Максима и Самера все же ведется, и одной из вех этой работы стала художественная кинолента «Шугалей», премьера которой ожидается в апреле. Ее анонс можно увидеть в Сети уже сегодня.

Сложно судить о фильме по трейлеру, но, тем не менее, некое впечатление у меня сложилось.

Сразу видно, что кино снято добротно и со знанием материала. Хотя, как верно заметил мой друг и коллега Владимир Малянов, некоторые «шероховатости» все же присутствуют. Их можно было бы избежать, но тогда, вероятно, фильм, приобретя в достоверности, потерял бы в зрелищности.

Верно и то, что мы с Владимиром, побывавшие в Триполи в августе 2019 года, могли бы прояснить сценаристу и режиссеру некоторые тонкости и мелочи жизни ливийцев на оккупированных ПНС территориях. Впрочем, мелкие неточности, если они и есть, проявятся только во время премьеры. Пока же говорить о них рано.

Безусловной удачей создателей фильма можно назвать выбор актера Кирилла Полухина на главную роль. Характерный, харизматичный, почти на 100% «попадающий в типаж» Максима Шугалея, актер, судя по трейлеру, сумел абсолютно точно передать все половодье эмоций своего героя, не скатившись в бездушную кукольность аналогичных голливудских экшенов. В общем, ждем премьеры!

Пока же хочется сказать еще и вот о чем: в Триполи случилась страшная, мало с чем сравнимая история. Над освобождением захваченных бандитами русских социологов работают дипломаты, журналисты, наверняка — спецслужбы. Это понятно и неизбежно, непонятно другое. Например, тишина, царящая в обществе. Непонятно, почему судьба двоих наших до сих пор не стала «темой N°1» в пабликах соцсетей, где обсуждается все, что угодно: от фортепианного мастерства нынешнего президента Украины до способов лечения коронавируса самогоном на имбире.

Непонятно, почему участники круглосуточных ток-шоу на главных телеканалах страны даже мимоходом не упоминают об этом преступлении, совершенном против граждан России.

Непонятно, как случилось, что эта ливийская драма, по великому счастью не ставшая пока трагедией, не на слуху у большинства россиян и львиная доля обывателей при слове «Шугалей» просто пожмет плечами, не зная, кто это и где он.

Однако надежда на общественный резонанс все же есть, и дал ее именно этот фильм, выход которого на широкие экраны просто обязан всколыхнуть российский социум и приблизить момент освобождения наших соотечественников из рук триполитанских террористов.