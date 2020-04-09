СК РФ уточнил число пострадавших при взрыве в московском бизнес-центре

Москва, 9 апреля. При взрыве газового баллона в столичном бизнес-центре пострадали два человека. Об этом заявила старший помощник главы Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила о возникновении пожара в одном из бизнес-центров в Москве. По данным ведомства, в здании бизнес-центра произошел хлопок, который стал причиной возгорания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

«По предварительным данным, 9 апреля 2020 года при проведении строительных работ в бизнес-центре на 2-й Брестской улице в городе Москве произошел разрыв газового баллона, в результате которого пострадало два человека», — пояснила Иванова.

Она также добавила, что в настоящее время проводится проверка по данному факту.

Напомним, 8 апреля произошел взрыв газа и обрушение жилого дома в поселке Филинское Вачского района Нижегородской области. Взрыв газа произошел на первом этаже дома, в результате чего обрушились перекрытия и несущие конструкции здания, повреждены шесть квартир. По данным СК РФ, причиной инцидента стал взрыв газовый баллон. В результате происшествия погибли два человека.