DDoS-атакой на горячую линию по коронавирусу штаб Навального привлечет внимание полиции

Команда Навального предприняла попытку дискредитировать власти Краснодарского края, осуществив DDoS-атаку на созданную по поручению регионального губернатора горячую линию по коронавирусу.

Накануне, 8 апреля, стало известно об организованной координатором краснодарского штаба Навального Львом Гяммером DDoS-атаке на горячую линию по коронавирусу. Еще 3 апреля в сообществе регионального отделения штаба в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись о том, что горячая линия не работает.

Позже выяснилось, что атаку организовал Гяммер. Об этом в статье, опубликованной на платформе Teletype, рассказал член закрытого чата штаба, подтверждая свои слова скриншотами переписки. Согласно этим материалам, их координатор также создал фейк о митинге 6 апреля якобы против увеличения срока действия карантина и «незаконно принятых штрафов».

Стоит отметить, что публикацию поддержал журналист Армен Гаспарян, разместив ссылку на статью в своем Telegram-канале. Он иронично отметил, что потом так называемые либеральные оппозиционеры «будут говорить про очередного узника совести».

Кроме того, эту информацию прокомментировал журналист Владимир Соловьев. По его словам, «активисты Навального продолжают осваивать новые инструменты для создания хайпа».

«В закрытом чате координатор штаба Навального в Краснодаре Лев Гяммер заявил, что сможет совершать до 300 000 звонков в сутки и полностью заблокировать линию. Фактически это диверсия «несистемной оппозиции» против государства (статья 281 УК РФ). За это предусмотрен тюремный срок 15–25 лет или пожизненный», — справедливо напомнил Соловьев в своем Telegram-канале.

Однако действия сторонников Алексея Навального в Краснодарском крае могут попасть еще под одну статью. Согласно ч. 4 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»), действия подобного характера наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В связи с этим Федеральное агентство новостей намерено обратиться в УФСБ по Краснодарскому краю с просьбой проверить деятельность регионального штаба Навального и его координатора Льва Гяммера на предмет нарушения уголовного законодательства.