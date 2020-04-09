СК проводит проверку из-за фейка о массовом заражении медиков коронавирусом

Москва, 9 апреля. Следственный комитет РФ проводит проверку по факту публикации фейка в Telegram-канале о массовом заражении медиков коронавирусом в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В ведомстве отметили, что в одном из Telegram-каналов появилась статья о якобы заразившихся коронавирусом 44 медицинских работниках. Минздрав Саратовской области опроверг эту информацию.

«Следственными органами СК РФ по Саратовской области по факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают личность разместившего фейковую новость. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Согласно закону, публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, карается штрафом от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или обязательными исправительными работами на срок до одного года или ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту публикации и распространения фейка о том, что якобы коронавирус был создан в России. По данным следствия, пользователь разместил в Twitter видеоролик о том, что якобы коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре «Вектор». Автор ролика утверждает, что инфекцию распространили на территории России и КНР умышленно путем взрыва.