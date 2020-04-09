Киев в карантине накрыло депрессией, психозом и насилием, рассказали социологи

Общенациональный карантин в связи с эпидемией коронавируса изменил жизнь многих граждан Украины, и отнюдь не в лучшую сторону. Одни оказались замкнуты в четырех стенах без всякого дела, вторых во время сидения дома атакуют коллекторы и агрессивные родственники, третьи боятся потерять (или уже потеряли) работу и средства к существованию. В результате десятки тысяч людей испытывают стресс, у них начинаются тяжелая депрессия и психозы, которые провоцируют бытовые конфликты и ведут к потере психического здоровья. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из карантинного Киева.
Украина в последние годы была весьма неблагополучной страной с точки зрения психологического здоровья. По статистике ВОЗ, в 2018-м каждый третий житель страдал от нервных расстройств, а само государство заняло первое место в Европе по количеству психических расстройств. По данным отчета Минсоцполитики Украины от октября 2019 года, 1 миллион 200 тысяч людей страдают психическими расстройствами (более 3% населения). Почти 2 миллиона граждан ежегодно хотя бы на короткий срок становятся пациентами психиатрических больниц.
Впрочем, учитывая испытания, постигшие страну после Майдана, — гражданскую войну, потерю Крыма, резкое падение уровня жизни, взлет цен на все товары и услуги ЖКХ, рост преступности и т. д., — можно сказать, что число психически нездоровых украинцев даже занижено. А карантин из-за коронавируса, массовые сокращения работников предприятиями и фирмами, а также грядущий экономический шторм только усугубили и без того печальную картину психического здоровья на Украине.
Гуляя по Киеву в первые карантинные дни, корреспондент ФАН то и дело удивлялся. Например, при виде какого-нибудь гражданина, который шел по Крещатику и громко разговаривал сам с собой. Или при виде вполне культурной на вид дамы, которая стояла у магазина и пела во весь голос какие-то печальные песни (при этом денег за соло она явно не просила). Сейчас такое поведение уже никого в городе, увы, не удивляет.
В начале недели на одной из центральных площадей ко мне подошел ученого вида киевлянин с бородкой и на полном серьезе начал со мной беседу о «заговоре мирового правительства», который нам, простым смертным, подают как «эпидемию коронавируса». Постояв и послушав его с минуту, я просто пошел по своим делам. А дядечка продолжил свой разговор уже с кем-то другим.
До последнего времени не лучше была обстановка и в парках (пока их не закрыли для посещения). С началом карантина с укромных скамеек, расположенных в темных углах и зарослях, порой слышались странный истерический смех, ругань, периодически там вспыхивали потасовки и т. д. Зная о склонностях украинцев, министерство охраны здоровья призвало их «заботиться о своем психическом и физическом здоровье» и опубликовало краткие инструкции, как справиться с паникой и депрессией.
Например, «для преодоления страха общения» МОЗ посоветовал гражданам объединяться в клубы по интересам и устраивать обсуждение книг, фильмов или чемпионаты по играм. Тем, кто впал в депрессию из-за недостатка физической активности, медики рекомендовали «делать зарядку дома или найти себе другое хобби». А интернет-зависимым и склонным к самолечению советовали «не гуглить симптомы в Сети, а спрашивать мнения живых специалистов».
С точки зрения медицинского психолога Даниила Протаса, в эти дни психологическое состояние огромного числа людей вызывает серьезное беспокойство. Причем с каждой новой неделей карантина общая клиническая картина по стране постоянно ухудшается, отметил специалист в ходе онлайн-конференции в Киеве.
«По нашим наблюдениям, первичный пик стресса основная масса украинцев уже практически прошла. Он был в первые две-три недели карантина и сейчас постепенно идет на спад, — сообщил медик. — Психика адаптировалась к ленивому, спокойному режиму. Ведь если человек попадает в незнакомую обстановку, как карантин, то его первичная реакция — глубокий стресс, массовый выброс адреналина для борьбы с непривычными обстоятельствами.
Но по мере того, как граждане увидели, что ничего страшного вроде бы не произошло, магазины более-менее работают, можно купить еду, дольше поспать, их психика начала успокаиваться. Впрочем, так происходит не у всех, примерно у 80% человек динамика такая. У остальных 20% стресс оставляет глубокие психологические «шрамы», которые впоследствии могут спровоцировать различные поведенческие отклонения».
Психолог констатировал: у десятков тысяч украинцев в эти дни резко обострился страх потерять работу, занятость, доходы и, как следствие, возможность прокормить свою семью.
«По поводу работы и потери дохода — это особенно острый вопрос, сейчас он гложет большинство людей, особенно в крупных городах, — считает эксперт. — При этом страх потерять работу резко возрос у трудоголиков, для которых карантин является мощным стрессовым фактором. Особенно для трудоголиков, которые не могут работать онлайн, а ведь для них даже обычные выходные — фактор тревожности. Трудоголиков на Украине много, сотни тысяч, и многие из них сегодня представляют опасность для общества из-за психологической нестабильности.
Такой человек может в любую секунду без видимых причин сорваться, устроить конфликт и даже совершить бытовое преступление. Поэтому на 80% прогнозирую по психологической динамике, что, когда карантин закончится, в стране придется лечить массу людей, успевших психически дестабилизироваться».
Вынужденное бездействие, долгое нахождение в замкнутом пространстве, дефицит свежего воздуха и отсутствие новых впечатлений во время карантина также служат сильным стрессом, который провоцирует ссоры в семьях, указывает Протас.
«Сегодня мы наблюдем это сплошь и рядом, причем в основном у людей адреналинозависимых. Они и ранее, в благополучные времена, провоцировали ссоры и скандалы на работе, на улице, в очередях, а сейчас начинают буквально «грызть» друг друга и окружающих. Они сидят в карантине, запертые дома, выплеснуть адреналин им некуда, и начинают беситься, тихо ненавидеть окружающих, возникают ссоры, драки, поножовщина — и в результате растет статистика преступлений. Это ужасно, но с этим пока ничего нельзя поделать. Уверен, что статистика МВД уже подтверждает: в стране идет вал неадекватных семейных разборок, бытовых конфликтов, актов домашнего насилия и т. д.».
Психолог напомнил, что на Украине в последние годы обстановка с домашним насилием была крайне неблагополучной. По статистике 2016–2018 годов, около миллиона женщин ежегодно испытывали физическое или сексуальное насилие. Последние исследования социологов говорят: около 18% граждан мужского пола считают, что «мужчина имеет право ударить или побить жену в результате конфликта». А у каждого третьего украинца есть знакомые, регулярно применяющие физическое насилие к собственным женам и партнершам.
«Как минимум 10% взрослых мужчин-украинцев уверены, что «женщина должна терпеть насилие ради сохранения семьи». Ввиду масштабов страны и проблем с толерированием домашнего насилия приходится констатировать: защитить пострадавших от домашнего насилия очень трудно. А в условиях карантина — почти невозможно. Ежегодно на Украине от насилия в семьях страдают более 150–165 тысяч женщин, и эти цифры растут. Думаю, в этом году число зафиксированных случаев будет еще больше, чем ранее. В том числе из-за ухудшения социально-экономической обстановки», — замечает эксперт.
По мнению Протаса, при анализе последствий карантина нужно учесть и такой фактор: в последние три года рост домашнего насилия особенно велик в тех семьях, где есть бывшие участники АТО. Эти люди вроде бы возвратились к мирной жизни, но не получили никакой психологической реабилитации и представляют опасность.
«Многие «ветераны АТО» сами по себе являются фактором нестабильности и источником насилия. А будучи в нынешних условиях запертыми дома, многие из них — это бомбы замедленного действия для своих домашних и соседей, — указывает психолог. — К тому же большинство имеет сильную зависимость от алкоголя. Раньше они были хотя бы на людях, а теперь ветераны-алкоголики вынуждены сидеть дома, пить там же, и все это создает крайне криминогенную обстановку. Потому что алкоголь всегда провоцирует конфликтность внутри семьи».
Наконец, считает Даниил Протас, одним из последствий общенационального карантина на Украине может стать рост количества самоубийств.
«По сути, для самоубийств карантин является провоцирующим фактором. У тысяч людей, которые имели скрытые формы суицидальности, карантин может их резко обострить. Особенно это характерно для тех, у кого тревожные расстройства личности. На 85% вероятно, что число украинцев с паническими атаками или тревожными расстройствами после карантина также резко пойдет вверх. Психиатры будут очень востребованы, они уже востребованы.
У многих наших сограждан крышу сносит по полной, а после карантина эти явления могут стать повальными. Профилактика этого проста: людям надо «нырять в работу», забивать чем-то свое время, работать даже в карантине. Тут два варианта: или скатываться в депрессию, психоз и т. д., или получать новые знания. Так что одни выйдут из карантина с новыми ресурсами, а другие — с истощенной нервной системой. Последних, к сожалению, будет большинство. Думаю, что по окончании карантина, которое пока прогнозируется в мае, мы получим резкий всплеск острых психических заболеваний, разбираться с последствиями которого нам придется не один месяц, а то и год», — резюмировал в конце онлайн-конференции психолог.