Киев в карантине накрыло депрессией, психозом и насилием, рассказали социологи

Общенациональный карантин в связи с эпидемией коронавируса изменил жизнь многих граждан Украины, и отнюдь не в лучшую сторону. Одни оказались замкнуты в четырех стенах без всякого дела, вторых во время сидения дома атакуют коллекторы и агрессивные родственники, третьи боятся потерять (или уже потеряли) работу и средства к существованию. В результате десятки тысяч людей испытывают стресс, у них начинаются тяжелая депрессия и психозы, которые провоцируют бытовые конфликты и ведут к потере психического здоровья. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из карантинного Киева.

Украина в последние годы была весьма неблагополучной страной с точки зрения психологического здоровья. По статистике ВОЗ, в 2018-м каждый третий житель страдал от нервных расстройств, а само государство заняло первое место в Европе по количеству психических расстройств. По данным отчета Минсоцполитики Украины от октября 2019 года, 1 миллион 200 тысяч людей страдают психическими расстройствами (более 3% населения). Почти 2 миллиона граждан ежегодно хотя бы на короткий срок становятся пациентами психиатрических больниц.

Впрочем, учитывая испытания, постигшие страну после Майдана, — гражданскую войну, потерю Крыма, резкое падение уровня жизни, взлет цен на все товары и услуги ЖКХ, рост преступности и т. д., — можно сказать, что число психически нездоровых украинцев даже занижено. А карантин из-за коронавируса, массовые сокращения работников предприятиями и фирмами, а также грядущий экономический шторм только усугубили и без того печальную картину психического здоровья на Украине.

Гуляя по Киеву в первые карантинные дни, корреспондент ФАН то и дело удивлялся. Например, при виде какого-нибудь гражданина, который шел по Крещатику и громко разговаривал сам с собой. Или при виде вполне культурной на вид дамы, которая стояла у магазина и пела во весь голос какие-то печальные песни (при этом денег за соло она явно не просила). Сейчас такое поведение уже никого в городе, увы, не удивляет.

В начале недели на одной из центральных площадей ко мне подошел ученого вида киевлянин с бородкой и на полном серьезе начал со мной беседу о «заговоре мирового правительства», который нам, простым смертным, подают как «эпидемию коронавируса». Постояв и послушав его с минуту, я просто пошел по своим делам. А дядечка продолжил свой разговор уже с кем-то другим.

До последнего времени не лучше была обстановка и в парках (пока их не закрыли для посещения). С началом карантина с укромных скамеек, расположенных в темных углах и зарослях, порой слышались странный истерический смех, ругань, периодически там вспыхивали потасовки и т. д. Зная о склонностях украинцев, министерство охраны здоровья призвало их «заботиться о своем психическом и физическом здоровье» и опубликовало краткие инструкции, как справиться с паникой и депрессией.

Например, «для преодоления страха общения» МОЗ посоветовал гражданам объединяться в клубы по интересам и устраивать обсуждение книг, фильмов или чемпионаты по играм. Тем, кто впал в депрессию из-за недостатка физической активности, медики рекомендовали «делать зарядку дома или найти себе другое хобби». А интернет-зависимым и склонным к самолечению советовали «не гуглить симптомы в Сети, а спрашивать мнения живых специалистов».

С точки зрения медицинского психолога Даниила Протаса, в эти дни психологическое состояние огромного числа людей вызывает серьезное беспокойство. Причем с каждой новой неделей карантина общая клиническая картина по стране постоянно ухудшается, отметил специалист в ходе онлайн-конференции в Киеве.

«По нашим наблюдениям, первичный пик стресса основная масса украинцев уже практически прошла. Он был в первые две-три недели карантина и сейчас постепенно идет на спад, — сообщил медик. — Психика адаптировалась к ленивому, спокойному режиму. Ведь если человек попадает в незнакомую обстановку, как карантин, то его первичная реакция — глубокий стресс, массовый выброс адреналина для борьбы с непривычными обстоятельствами. Но по мере того, как граждане увидели, что ничего страшного вроде бы не произошло, магазины более-менее работают, можно купить еду, дольше поспать, их психика начала успокаиваться. Впрочем, так происходит не у всех, примерно у 80% человек динамика такая. У остальных 20% стресс оставляет глубокие психологические «шрамы», которые впоследствии могут спровоцировать различные поведенческие отклонения».

Психолог констатировал: у десятков тысяч украинцев в эти дни резко обострился страх потерять работу, занятость, доходы и, как следствие, возможность прокормить свою семью.

«По поводу работы и потери дохода — это особенно острый вопрос, сейчас он гложет большинство людей, особенно в крупных городах, — считает эксперт. — При этом страх потерять работу резко возрос у трудоголиков, для которых карантин является мощным стрессовым фактором. Особенно для трудоголиков, которые не могут работать онлайн, а ведь для них даже обычные выходные — фактор тревожности. Трудоголиков на Украине много, сотни тысяч, и многие из них сегодня представляют опасность для общества из-за психологической нестабильности. Такой человек может в любую секунду без видимых причин сорваться, устроить конфликт и даже совершить бытовое преступление. Поэтому на 80% прогнозирую по психологической динамике, что, когда карантин закончится, в стране придется лечить массу людей, успевших психически дестабилизироваться».

Вынужденное бездействие, долгое нахождение в замкнутом пространстве, дефицит свежего воздуха и отсутствие новых впечатлений во время карантина также служат сильным стрессом, который провоцирует ссоры в семьях, указывает Протас.

«Сегодня мы наблюдем это сплошь и рядом, причем в основном у людей адреналинозависимых. Они и ранее, в благополучные времена, провоцировали ссоры и скандалы на работе, на улице, в очередях, а сейчас начинают буквально «грызть» друг друга и окружающих. Они сидят в карантине, запертые дома, выплеснуть адреналин им некуда, и начинают беситься, тихо ненавидеть окружающих, возникают ссоры, драки, поножовщина — и в результате растет статистика преступлений. Это ужасно, но с этим пока ничего нельзя поделать. Уверен, что статистика МВД уже подтверждает: в стране идет вал неадекватных семейных разборок, бытовых конфликтов, актов домашнего насилия и т. д.».

Психолог напомнил, что на Украине в последние годы обстановка с домашним насилием была крайне неблагополучной. По статистике 2016–2018 годов, около миллиона женщин ежегодно испытывали физическое или сексуальное насилие. Последние исследования социологов говорят: около 18% граждан мужского пола считают, что «мужчина имеет право ударить или побить жену в результате конфликта». А у каждого третьего украинца есть знакомые, регулярно применяющие физическое насилие к собственным женам и партнершам.

«Как минимум 10% взрослых мужчин-украинцев уверены, что «женщина должна терпеть насилие ради сохранения семьи». Ввиду масштабов страны и проблем с толерированием домашнего насилия приходится констатировать: защитить пострадавших от домашнего насилия очень трудно. А в условиях карантина — почти невозможно. Ежегодно на Украине от насилия в семьях страдают более 150–165 тысяч женщин, и эти цифры растут. Думаю, в этом году число зафиксированных случаев будет еще больше, чем ранее. В том числе из-за ухудшения социально-экономической обстановки», — замечает эксперт.

По мнению Протаса, при анализе последствий карантина нужно учесть и такой фактор: в последние три года рост домашнего насилия особенно велик в тех семьях, где есть бывшие участники АТО. Эти люди вроде бы возвратились к мирной жизни, но не получили никакой психологической реабилитации и представляют опасность.

«Многие «ветераны АТО» сами по себе являются фактором нестабильности и источником насилия. А будучи в нынешних условиях запертыми дома, многие из них — это бомбы замедленного действия для своих домашних и соседей, — указывает психолог. — К тому же большинство имеет сильную зависимость от алкоголя. Раньше они были хотя бы на людях, а теперь ветераны-алкоголики вынуждены сидеть дома, пить там же, и все это создает крайне криминогенную обстановку. Потому что алкоголь всегда провоцирует конфликтность внутри семьи».

Наконец, считает Даниил Протас, одним из последствий общенационального карантина на Украине может стать рост количества самоубийств.