Турецкая авиация разбомбила автоколонну в Тархуне, погиб полковник ЛНА

Триполи, 9 апреля. Источники в социальных сетях сообщают о новых обстрелах со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в направлении мирных кварталов Триполи.

Так, один из аккаунтов, поддерживающих силы Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщил об обстреле ПНС с применением РСЗО «Град», гаубиц и минометов с позиций в парке Ан-Наср и Машруа аль-Мауз — снаряды падают в окрестностях жилых районов Айн Зара и Тарик аль-Матара. Кроме того, обстрелы спровоцировали пожар на одном из складов вооружения ЛНА в районе аль-Халля.

Турецкие беспилотники после череды неудачных нападений снизили свою активность — за сутки был замечен только один БПЛА, о котором рассказал пользователь Twitter. Летательный аппарат ПВО ЛНА сбили над авиабазой Аль-Ватыя.

Огонь со стороны боевиков ПНС Ливии повлек за собой жертвы — один из помощников командующего направлением Салах ад-Дин, полковник ЛНА Гамаль Мубарак Аштар Дарси погиб вследствие обстрела. Напомним, он был ответственным за контроль по соблюдению перемирия со стороны ЛНА и руководил операциями по противодействию террористам.

مقتل المجرم العقيد جمال مبارك الاشتر #الدرسي معاون أمر محور صلاح الدين التابع لمجرم الحرب #حفتر في قصف مدفعي لقوات الجيش الليبي pic.twitter.com/Pb3Km9QFtJ — ابراهيم قصودة ???????????????? (@EbrahimGasuda) April 8, 2020

Кроме того, турецкая авиация под флагами ПНС Ливии нанесла череду ударов по автоколонне армии Халифы Хафтара на маршруте Бани Валид — Тархуна. Об этом написал пресс-секретарь Военного информационного управления сил ПНС Абдель Малик Мадани на своей странице в Twitter. Сообщается, что в составе колонны ЛНА было восемь автомобилей и два броневика «Тигр» производства ОАЭ.