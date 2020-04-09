Медики готовы к любому развитию событий с коронавирусом в Ярославской области

Ярославль, 9 апреля. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о том, что медицинские учреждения региона готовы к любому развитию событий в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Миронов также отметил, что все медики, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, получат дополнительную денежную помощь, также как их коллеги по всей стране.

На данный момент в Ярославской области обработано порядка шести тысяч анализов на коронавирусную инфекцию. В карантине находятся 883 пациента. Девять человек с подтвержденным коронавирусом получают необходимое лечение, еще два человека успешно побороли болезнь и были выписаны из больницы, передает infox.ru.

Для приема больных дополнительно развернули 250 коек, их количество можно будет увеличить при необходимости. Региональный волонтерский штаб ведет работу по обеспечению продуктами и лекарствами пожилых, а также маломобильных граждан.