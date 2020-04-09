Самоизоляция выявила опасность утечки персональных данных россиян

Москва, 9 апреля. Режим самоизоляции из-за коронавируса выявил проблему охраны персональных данных. Россияне совершают миллионы операций, оставляя свои личные данные интернет-гигантам.

Бизнесмен Константин Малофеев уверен, что вынужденная компьютеризация из-за коронавируса позволит западным корпорациям собирать еще больше данных о россиянах. Google, Amazon, Facebook никогда не отличались бережливостью и бескорыстностью в сохранении личных данных.

«Существует доклад Организации экономического сотрудничества о влиянии COVID-19 на рабочие места, сохранение экономики. Это очень интересно. Например, что должна делать вся мировая экономика? Быстрее компьютеризироваться и предоставить доступ к средствам связи и обмену. Ну мы же сидим по домам теперь, нам теперь нужно общаться», — рассказал Малафеев в комментарии «Царьграду».

В 2013 году Facebook уличили в передаче данных пользователей западным спецслужбам, однако это было лишь началом. Затем всплыла слежка за перепиской и передача другим корпорациям — Apple и Microsoft. А в прошлом году Facebook и вовсе допустил утечку данных 419 миллионов пользователей с номерами телефонов, данные еще 1,2 миллиарда человек и вовсе оказались в открытом доступе.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев отметил, что в России нарушения в сфере оборота персональных данных наказываются крайне слабо. Эксперт считает, что утечка данных должна быть уголовно наказуема.

«На самом деле нужно то, что было нужно и до пандемии коронавируса: четкая работа по пресечению торговли персональными данными и соответствующая адаптация законодательства, которая напрашивалась еще несколько лет назад», — заявил Парфентьев в комментарии «Политике Сегодня».

Не отличается заботой о данных клиентов и Google. В прошлом году часть видео из архивов Google Photos утекла в чужие профили. И если этот казус произошел по ошибке, то слежку за перепиской сотрудников российских СМИ едва ли можно назвать таковой.