Клочкова подтвердила свое безразличие к судьбе похищенных в Ливии россиян Шугалея и Суэйфана

Журналисту издания Znak.com Ксении Клочковой, по всей видимости, безразлична судьба похищенных в Триполи российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Корреспонденту Федерального агентства новостей девушка заявила, что высказала «все, что хотела», в своем материале.

Ранее на сайте Znak.com была опубликована статья Ксении Клочковой о готовящемся к выходу в прокат на российском ТВ фильме «Шугалей», сюжет которого основан на реальных событиях. В своем материале Клочкова пишет, что Максим Шугалей сейчас действительно находится в ливийской тюрьме, а издание Znak.com рассказывает, как коллеги социолога решили спасать своего коллегу с помощью кинематографа.

Корреспондент ФАН обратился к Ксении с просьбой рассказать, чем вызвано ее недоверие к версии авторов картины о том, что стало причиной похищения российских социологов. Также мы хотели узнать, должна ли общественность, по мнению журналистки, приложить максимум усилий для освобождения россиян из плена террористов.

«Вы знаете, все, что я хотела сказать в статье, я сказала. Как вы ее восприняли, как вы интерпретировали текст — это я оставляю на вашей совести. И, вы знаете, у нас не принято давать какие-то отдельные комментарии, я бы вас адресовала руководству своего издания, потому что принято таким образом делать», — объяснила Ксения Клочкова.

Редакции ФАН, изучившей материал Клочковой, показалось, что в ее статье наблюдаются штампы, позволяющие думать, что девушке безразлична судьба похищенных в Ливии россиян, содержащихся в нечеловеческих условиях в тюрьме «Митига».

На просьбу рассказать о своей личной позиции журналист ответила, что не собирается «ничего высказывать».

Премьера фильма «Шугалей» запланирована в апреле. По сюжету картины, Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан по официальному приглашению отправляются в страну, разрываемую воинствующими группировками. Во время исследований ученые получают данные, распространению которых пытается помешать марионеточное правительство. В конечном счете Шугалей и Суэйфан попадают в тюрьму.

Напомним, сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были похищены в Триполи в прошлом году. В 2019 году они уехали в Ливию проводить социологические исследования. Террористы группировки RADA захватили граждан России на ливийской территории, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия.

Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживают в тюрьме «Митига» под Триполи. Эксперты международных организаций обвиняли боевиков RADA в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей в «Митиге» ради выкупа.

Обвинения Шугалею и Суэйфану до сих пор не предъявлены. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщал, что к гражданам РФ на протяжении пяти месяцев не пускали адвоката и не давали им возможности совершить телефонный звонок.