Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Марий Эл

Йошкар-Ола, 9 апреля. Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Республике Марий Эл. Скончавшейся оказалась 37-летняя женщина, которая ушла из жизни в больнице Йошкар-Олы.

«Как рассказали медики, пациентка имела множество хронических заболеваний. Врачи сделали все, что могли, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — сообщает правительство республики.

Отметим, что люди пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями находятся в группе риска. Если молодежь переносит коронавирусную инфекцию довольно легко и зачастую без симптомов, то болезнь у данной категории пациентов протекает тяжело и нередко приводит к летальному исходу. Именно поэтому региональные власти просят пожилых людей строго придерживаться режима самоизоляции, а также обращаться в социальные и волонтерские организации, чтобы продукты проносили на дом.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 10,1 тыс. случаев заражения коронавирусом (1,4 тыс. за последние сутки). За все время 698 пациентов выздоровело, 76 человек умерло.

Вспышка коронавируса впервые произошла в конце прошлого года в Китае. Предположительно источником инфекции были летучие мыши, которых в КНР принято употреблять в пищу. Ученые полагают, что вирус мутировал в этих животных и стал опасным для человека.

Небывалая скорость распространения заразы, которая за несколько месяцев спровоцировала мировую пандемию, объясняется несколькими факторами: отсутствием иммунитета к новому типу коронавируса, отсутствием вакцины, высоким уровнем глобализации, поздним реагированием многих стран на угрозу и трудностью диагностики. Заболевание имеет симптомы обычной простуды, а в некоторых случаях и вовсе протекает без симптомов.