Очевидцы сообщают о взрыве у посольства Словакии в Москве. ФАН-ТВ

У здания посольства Словакии в Москве сегодня произошел взрыв.

Очевидцы сообщают, что мощный хлопок был слышен с верхних этажей расположенного поблизости бизнес-центра на 2-й Брестской улице, дом 8.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео, на котором видно, что взрывной волной выбило окна — осколки стекол разбросаны по улице.

В МЧС сообщают, что на 10 этаже бизнес-центра взорвалась бойлерная установка с последующим загоранием на пяти квадратных метрах, сейчас возгорание оперативно ликвидировано.

Также сообщается о 6 пострадавших, сейчас на месте работают спецслужбы, выясняются все обстоятельства произошедшего.