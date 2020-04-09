Выпускников школ не будут призывать в армию весной 2020 года

Москва, 9 апреля. Выпускников школ не станут призывать в армию весной текущего года, они получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, весной к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек, из них более 15 тысяч – школьники.

«Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут», — заявил он.

Выпускники получат возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения. При этом студенты заключительного курса образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования будут призваны после сдачи выпускных экзаменов.

Ранее в Сети появился проект нового расписания сдачи ЕГЭ в 2020 году. Согласно проекту, первый экзамен состоится 8 июня — по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Экзамен по русскому языку назначен на 11 июня, ЕГЭ по математике базового уровня и профильного уровня — на 15 июня.

Решение перенести ЕГЭ было принято в конце марта в связи с эпидемией коронавируса. По этой же причине было решено перенести сроки вступительных экзаменов в России.