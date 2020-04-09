ОП и ФЗНЦ разработали рекомендации по выявлению фейков о COVID-19

Москва, 9 апреля. Призывы к максимальному репосту зачастую свидетельствуют о недостоверности распространяемой информации. Об этом говорится в рекомендациях по выявлению фейков о COVID-19, которые разработали Общественная палата (ОП) РФ и Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Кроме того, эксперты советуют пользователям проверять авторство публикаций и наличие опровержения. При этом большинство распространителей фейков составляют граждане сознательного возраста, которые являются участниками закрытых чатов.

«Это люди, которых используют «втемную», это мамы, бабушки, которые состоят в чатах подъездов, родителей. Это самая массовая группа», — рассказал глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Часто в подобных сообщениях указывается, что власти пытаются скрыть «реальные» данные, а в качестве источника называется знакомый или родственник в органах власти.

«Как правило, сообщение анонимное и очень эмоциональное. При этом не содержит ни одного факта, который можно было бы перепроверить», — говорится в рекомендациях.

Специалисты настаивают на проверке всех сомнительных публикаций в нескольких источниках и не пересылать их своим знакомым, не убедившись в достоверности информации. При проверке часто выясняется, что аналогичный слух уже курсировал ранее в другом городе или регионе.