Разбираемся, за что оштрафовали на 15 тысяч петербуржца с детской площадки

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в 15 тысяч рублей за нарушение временного запрета посещения детских площадок жителю дома на Лермонтовском проспекте, который гулял с ребенком во дворе. Штраф был назначен в связи с тем, что правительство Северной столицы ввело ряд мер контроля на весь апрель. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Вопросы правил поведения во время чрезвычайных ситуаций почти никого не волновали до этого года, хотя закон об эпидемиологическом благополучии населения, определивший нынешний порядок ограничений, принят 21 год назад. В нем главные санитарные врачи регионов наделены полномочиями устанавливать ограничения, когда люди начинают массово болеть и умирать. Для чего этот закон? Чтобы заболело и умерло меньше людей.

То же можно сказать и об административной ответственности за нарушение правил, устанавливаемых главными санитарными врачами регионов, — она определена 19 лет назад. Конечно, тогда в России о нынешней пандемии знать не могли, но был мировой опыт борьбы с испанским гриппом в 1918-1919 годах, унесшим жизни более 100 млн мирных людей, азиатским и гонконгским гриппами в 1957–1969 годах, от которых умерло более 2 млн человек. В мирное время умирало больше людей, чем в периоды мировых глобальных конфликтов. Борьба с пандемиями тех лет показала, как важно соблюдать элементарные санитарные правила, в том числе принудительными методами.

Необходимость принуждения, в том числе через административную ответственность, вызвана тем, что в любом обществе всегда существует несколько процентов населения, сознательно игнорирующего требования общественной безопасности просто потому, что им так удобно. Это ясно не только российским властям. В Испании за нарушение противоэпидемиологических ограничений установлен штраф от 1,6 тыс. евро. Это примерно одна среднемесячная зарплата. В США федеральное законодательство предписывает штрафовать нарушителей карантинного режима на 2–100 тысяч долларов, то есть минимальный штраф в среднем составит несколько среднемесячных доходов. В Китае размер штрафа за санитарные нарушения достигает 5 тыс. юаней (около 50 тыс. рублей). В Израиле и Корее за то же самое можно поплатиться свободой по приговору суда на срок от года до семи лет. Во всем мире предусмотрены жесткие санкции, потому что нарушители не только пренебрегают своим здоровьем, но и повышают риск распространения заболевания среди тысяч и тысяч сограждан.

Логику властей не опишешь официальным технически и юридически правильным языком в одной новостной публикации, однако это можно сделать на понятном всем бытовом языке. Ограничение посещения общественных мест, к которым относятся детские и спортивные площадки, оправданно в качестве временной правовой меры. Невозможно поставить к каждой детской площадке человека в форме — полицейских не хватит. В случае быстрого распространения вируса аппаратов ИВЛ тоже на всех не хватит.

Петербургские власти это понимают, поэтому ввели чувствительные штрафы за посещение ряда общественных мест. Сумма штрафа выбрана такая, чтобы был очевиден выбор в дилемме «погуляю на площадке, если что — заплачу штраф» и «не пойдем, хочу, чтобы дома все были здоровы». Экскурсии в отделения интенсивной терапии запрещены, поэтому выбор педагогических методов ограничен.

Вернемся к нашему случаю. Штраф в 15 тысяч — минимальный с точки зрения закона. Российские правила позволяют просить об уменьшении штрафа ниже минимальной планки. Если постановление суда несправедливо, предполагаемый нарушитель может обжаловать его в суд выше. Предпримет ли какие-то действия в этом направлении оштрафованный с детской площадки — пока неизвестно.

Напомним, граждане стран, которые не ввели карантинные меры, пострадали сильнее всего: трагические рекорды ставит Италия (17,6 тыс. погибших), на втором месте США, где лишь за последние сутки от COVID-19 умерло более 1900 человек. Руководство Нью-Йорка, города — лидера по числу заболевших (81 тысяча заболевших, 4,7 тыс. умерших), до последнего времени не применяло наказание за нарушение карантина, а значит, не использовало все законные средства сохранения жизни своих граждан. Вряд ли пациенты и родственники погибших этому рады.