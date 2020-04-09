Самоизолированная Наташа Королева нашла необычное развлечение

Москва, 9 апреля. Популярная певица Наташа Королева записывает на самоизоляции сказки для детей. Однако, по ее словам, ей тяжело дается жить в четырех стенах.

Артистка публикует в своем YouTube-канале видеоролики, в которых артистично рассказывает любимые детские сказки. Певица с помощью масок и фильтров «переодевается» в различных персонажей.

В зажигательном исполнении Королевой можно послушать такие произведения как «Репка», «Колобок», «Теремок». Сборник заслуженная артистка России назвала «Тусины сказки».

Тем не менее и это необычное увлечение не спасает артистку от скуки. 46-летняя звезда призналась, что ей «моментами тяжеловато» сидеть дома, поэтому певица решила обратиться к психологу.

Исполнительница объявила, что с помощью специалиста она и ее поклонники смогут «поговорить о том, как в режиме самоизоляции сохранить хорошее настроение, позитив, не поехать крышей, не потолстеть и не спиться». Она предложила поклонникам присоединиться к прямому эфиру, заявив, что трансляция в режиме онлайн будет 9 апреля.

Ранее бывший супруг Наташи Королевой, музыкант Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке, где он лечился от пневмонии. Ранее распространились слухи, что у артиста была коронавирусная инфекция, однако Николаев опроверг это, подчеркнув, что тест на вирус у него был отрицательным.