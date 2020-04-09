Эксперт назвал самую важную антикризисную меру для России



В ближайшее время ожидается взрывной рост заявок со стороны частного бизнеса на получение льготных кредитов под 0% годовых на выдачу зарплат. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Так собеседник ФАН отозвался на сообщение зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова о том, что его банк в настоящий момент получил уже более 200 заявок на получение вышеупомянутого кредита от представителей малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. По словам Разуваева, это только начало: учитывая тяжелую экономическую ситуацию, обращений за государственной помощью в ближайшее время будет крайне много.

«Конечно, найдутся желающие по-легкому «срубить бабла» и пустить средства на иные цели, — уверен экономист. — Однако в большинстве своем деньги пойдут именно на зарплаты: президент РФ Владимир Путин ясно сказал в своем обращении 8 апреля, что государственные меры по поддержке бизнеса коснутся прежде всего тех, кто сохранит рабочие места на своих предприятиях и выплачивает сотрудникам положенные им деньги».

Ситуация очень сложная, продолжил эксперт, и особенно туго приходится предпринимателям в крупных городах: в частности, владельцы крупных московских торговых центров сообщают, что их посещаемость упала в 1000 раз.

«Какая в таких условиях может быть выручка? — Спрашивает собеседник ФАН. — А нет выручки — значит, нет и зарплаты. Так что выдача государством под эти цели беспроцентных кредитов — пожалуй, самая важная из антикризисных мер».

По словам Разуваева, экономические последствия пандемии коронавируса как для всего мира, так и для России будут очень серьезными.

«В частности, наша страна по самым неутешительным прогнозам может потерять до 5% своего ВВП на круг по итогам года — но потом начнется период его восстановления. В целом же у мировой экономики, по моей информации, коронавирус «слижет» 5 триллионов долларов — больше, чем весь ВВП Японии», — сказал экономист.

Эксперт отметил, что настолько кризисную ситуацию никто просто не мог предугадать: многие считали, что эпидемия COVID-19 пройдет также легко и быстро, как когда-то птичий и свиной грипп.