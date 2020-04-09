Минздрав РФ предупредил, что кондиционеры способствуют распространению коронавируса

Москва, 9 апреля. Министерство здравоохранения России рекомендовало больницам отключить кондиционеры, так как они способствуют распространению коронавируса. Об этом говорится в обновленных рекомендациях, опубликованных ведомством в четверг.

«Они фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции», — говорится в сообщении.

Вместо использования кондиционеров Минздрав рекомендует чаще проветривать помещения, а медицинский персонал поместить в отдельном изолированном помещении, где не будет перетока зараженного воздуха из палат.

Остаются в силе и прежние меры предосторожности. Инфицированные пациенты должны круглосуточно носить медицинские маски, которые вдвое снижают риск распространения инфекции, а персоналу предписано постоянно проветривать палаты.

Ранее Минздрав обнародовал список симптомов, которые свидетельствуют о заражении коронавирусом. В 90% случаях признаками заболевания является повышенная температура тела, в 80% — сухой кашель с небольшим количеством мокроты, в 55% — одышка, в 44% — утомляемость, в 20% — ощущение заложенности в грудной клетке. Кроме того, на коронавирус также могут указывать боль в горле, насморк, снижения обоняния и вкусовых ощущений, а также конъюнктивит.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день основными очагами заразы являются США, Испания, Италия, Франция, Германия и Китай.