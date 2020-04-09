Отчет правительства в Госдуме перенесли на лето

Москва, 9 апреля. Отчет премьер-министра Михаила Мишустина о результатах работы правительства, запланированный на 15 апреля в Госдуме, переносится. Он может пройти в июле. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы обсуждали возможность отчета правительства. Договорились, что [ ] переносим на более поздний срок. Учитывая, что на этой неделе все фракции имели возможность пообщаться с правительством и обсудили актуальные, крайне важные для жителей нашей страны вопросы. У всех есть понимание, что правильно отчет отложить, возможно, на июль», — сказал он.

Володин также пояснил, что Госдума рассмотрит приоритетные законопроекты, которые депутаты ждут от правительства.

«В рамках пленарного заседания, которое назначено на 14 апреля мы рассмотрим приоритетные законопроекты. Также договорились, что пленарное заседание пройдет 17 апреля, в пятницу, где также будут рассмотрены законодательные инициативы, направленные на оказание поддержки нашим гражданам, малому и среднему предпринимательству», — сказал он

По словам спикера, на пленарных заседаниях в мае-июне с докладами в рамках правительственного часа выступят министры.

«Планируем заслушать министров, которые имеют отношение к блоку вопросов здравоохранения, социальной сферы, высшей школы, промышленности и торговли, и экономики. Эти вопросы мы обсудим в рамках пленарного заседания 17 апреля», — добавил он.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин провел ряд видеоконференций с парламентскими фракциями. По итогам совещаний глава правительства отметил, что все они были крайне эффективны и полезны, а предложения депутатов будут приняты во внимание.