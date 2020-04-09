Володин назвал беспределом рост цен на продукты в период эпидемии коронавируса

Москва, 9 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом рост цен на некоторые продукты в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

«У нас получается, что эти наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат. Этот беспредел необходимо остановить», — сказал председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что в последние цена на имбирь и лимоны возросла в 20 раз. В свою очередь лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что парламентарии обратились к правительству с просьбой взять под контроль данную ситуацию и при необходимости ввести ограничения цен на продовольственные товары.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных вирусом во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.