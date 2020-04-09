Косачев заявил, что США сделали из ВОЗ «козла отпущения» в ситуации с COVID-19

Москва, 9 апреля. США назначили Всемирную организацию здравоохранения «козлом отпущения» из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, следующей мишенью станет Китай, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Об этом сенатор написал в Facebook.

Ранее американский президент Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения​​​. По мнению американского лидера, международная организация получила большое финансирование от США, но ошибалась «насчет многих вещей». Позже государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон пересматривает объемы финансирования ВОЗ, так как организация не добилась «того, чего должна была» в вопросе борьбы с коронавирусом.

«Трампу понадобился «козел отпущения», некий внешний виновник нынешних американских проблем, и на эту роль он «назначил» авторитетную международную организацию», — подчеркнул Коачев.

При этом он добавил, что ВОЗ будет промежуточной мишенью.

«Американская политическая и экономическая атака на КНР по итогам пандемии коронавируса готовится с разных углов и состоится при любой погоде», — написал он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России был введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.