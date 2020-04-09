Брутер отметил искренность России в помощи Западу во время эпидемии

Глава правительства Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными предположения о том, что Москва отправила Риму гуманитарную помощь, выставляя условия. Такие попытки дискредитировать российскую помощь подчеркивают, что на Западе никогда не будут воспринимать Россию в качестве партнера, уверен политолог Владимир Брутер.

Итальянский премьер подчеркнул, что для всего итальянского правительства являются оскорблением мысли о том, что помощь от России, Китая или других стран может повлиять на геополитическую позицию Италии.

«Намек на это глубоко оскорбляет не только меня, но и [президента России] Владимира Путина, который никогда не хотел бы использовать это в качестве рычага», — пояснил Конте.

По словам главы исполнительной власти Италии, в российской помощи нет никакой политической подоплеки.

«Мы с ним (Владимиром Путиным. — Прим. ФАН) провели долгий телефонный разговор, и он никогда не хотел использовать это в качестве рычага давления, когда он проявлял солидарность с Италией», — отметил он.

Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер обратил внимание, что решение российского руководства оказать помощь Италии во время эпидемии без какой-либо корысти показывает, что «Россия гораздо более искренняя по отношению к Западу, чем он по отношению к России». Однако он замечает, что коллективный запад будет всегда пытаться очернить любые действия России, в том числе помощь Италии.

«В любом случае он (коллективный Запад. — Прим. ФАН) не воспринимает Россию в качестве союзника или партнера. Только в ситуации крайней необходимости Запад будет воспринимать Россию как временного партнера. Но когда эта необходимость отпадет, партнерство будет прекращено. Поэтому эта ситуация не является чем-то исключительным. В истории никогда партнерство России и Запада не было искренним и продолжительным со стороны последнего», — объяснил Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам собеседника ФАН, «коллективный Запад — это политическая элита, которая определяет его политику как таковую». Он подчеркивает, что здесь не играют большую роль конкретные страны или люди.

«Вопрос в том, что сама среда формирует такое отношение, а не какие-то конкретные люди. Даже когда в эту среду попадают люди с другим мнением, как например, Конте, то они вынуждены считаться с тем, что подавляющее большинство не допускает подобного подхода. Либо они свое отношение к России на время забывают, либо не соглашаются с тем отношением, которое формирует большинство. Оппозицию по этим вопросам не терпят, и любого человека, который приходил на Западе к власти и проводил это в качестве повестки, а не в качестве декларативных моментов, сразу же пытались убрать или дискредитировать», — сказал политолог.

Как утверждает Брутер, сейчас российско-итальянские отношения «довольно неплохие». Однако вряд ли Италия в отношениях с Россией «будет придерживаться каких-то альтернативных сценариев развития, нежели сейчас».

«Единственный вариант, это когда отношения Италии и ЕС станут настолько плохими, что страна решит оттуда выйти. Но такой вариант можно рассматривать как умозрительный, потому что страна нуждается в серьезных вложениях от богатых стран Евросоюза. Поэтому Италия будет всегда оставаться в ЕС и просить средства на ликвидацию тех последствий, которые эпидемия нанесла», — пояснил он.

Напомним, вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По итогу несколько десятков человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

В ходе распространения коронавируса по всему миру Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции. Заболевание унесло жизни уже около 16 тысяч человек, зафиксировано свыше 132 тысяч случаев заражения.

Решение о помощи европейской стране было принято во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. В Италию были направлены 15 самолетов с военными медиками-инфекционистами, медицинским оборудованием, а также масками, пробирками и защитными костюмами. На прошлой неделе специалисты приступили к лечению пожилых людей, которые находятся на карантине в пансионатах Бергамо.